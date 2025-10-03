''Кассир зарабатывает 30 тыс. грн. Это сигнал для власти''. Артур Пройдаков – о низких зарплатах учителей, современных детях и как сдать НМТ на 800 баллов

Один из десяти лучших учителей мира по версии Global Teacher Prize 2023 Артур Пройдаков не стесняется делать ошибки и искренне радуется, когда его ученики демонстрируют лучшие знания, чем он. Педагог убежден, что современные подростки более прагматичны, любят свободу и смело говорят о том, что им болит.

Как сдать национальный мультипредметный тест (НМТ) на максимальное количество баллов, какой должна быть адекватная зарплата педагога в Украине и почему на самом деле молодежь не хочет идти работать в школы? Об этом и многом другом – во второй части интервью Артура Пройдакова для OBOZ.UA. Ранее мы говорили об угрозе русского языка, самых распространенных ошибках школьников и произведениях, которые стоит убрать из учебной программы.

– По итогам НМТ-2025 трое выпускников показали максимальный результат на тестировании – 800 баллов из 800 возможных, то есть получили по 200 баллов по всем четырем предметам за ограниченное время. Что бы вы посоветовали школьникам, которые будут участвовать в НМТ в 2026 году? Как сдать экзамен на самом высоком уровне?

– Мне кажется, на эту тему лучше говорить с Украинским центром оценивания качества образования (УЦОКО), ведь давно ведутся дискуссии о том, как в один день сдавать аж четыре предмета. Я НМТ не сдавал, поэтому ничего сказать не могу.

На ВНО ходил дважды – с учениками. Набрал 199,5 и 197,5 баллов соответственно. Однажды полбалла у меня сняли за минимальную лексическую ошибку, второй раз ошибся с "четверть на восьмую". Я подумал, что четверть – это числительное, а четверть – это существительное! Представьте себе (смеется). И потом, кстати, я пришел в школу и узнал, что... у меня пол класса детей написали, что четверть – это существительное, то есть правильно! Почему-то я себе накрутил, что это числительное. Потому что помню, что время изучалось в теме о числительном: полвосьмого, семь тридцать и т.д.

Также в 2018 году я сдал ВНО на 197,5 баллов, а мои дети – на 199, хотя я старался, реально! Мне кажется, это показательная история: ученик преодолел своего учителя!

Относительно НМТ. Сейчас там 30 вопросов по украинскому языку, все только тесты, все только в рамках программы, нет открытых заданий, не надо ничего писать, анализировать какие-то тексты. Есть задания, где, например, нужно найти ударение, правильно написанное слово, ошибку, установить соответствие и тому подобное. И есть фразеологизмы и лексика. Вот это уже интересно, потому что фразеологизмы нельзя выучить заранее. На НМТ точно что-то будет вроде "пекти раків" или "за царя Гороха". И надо интуитивно понимать, что они означают. Это о том, как ребенок пользуется украинским в быту, читает ли он книги. Некоторые фразеологизмы придется все ж выучить, например, "бити байдики" ("ничего не делать").

Я думаю, что НМТ по украинскому языку не является сложным для среднестатистического ученика/ученицы 11 класса. Если люди готовятся, читают материалы, выполняют тесты, практикуют, то они приходят на НМТ и выбирают правильные ответы. Шанс набрать 200 баллов, если приложить усилия, на самом деле есть. Уроки в школе, различные ресурсы для подготовки, курсы по украинскому языку, бесплатные вебинары, которые можно просматривать даже в записи – вариантов хватает. Вопрос к тому, что все четыре предмета в один день, и когда еще воздушные тревоги – это становится задачей со звездочкой.

Не хочу быть адвокатом НМТ, но мне кажется, сейчас это вынужденный шаг, и конструктивной альтернативы во время полномасштабной войны ему нет.

Можно ли отменить НМТ и просто идти в университет с аттестатами? Здесь есть два момента. Первый момент – это риск коррупции вступительных экзаменов. Например, моя кума – декан университета. Я иду в этот университет, знаю вопросы, знаю, что мне надо тянуть третий слева билет. ВНО и НМТ минимизируют эти риски. И второй момент: это конкурентная кампания, определенные рейтинги, когда дети набирают какие-то баллы и выбирают себе желаемый университет. Ситуация неоднозначная, но мне кажется, что НМТ – это лучше, чем отсутствие НМТ.

– Можно ли подготовиться к НМТ за несколько лет? Или надо изучать предмет с самого начала и до финала?

– Мне кажется, можно подготовиться к НМТ даже за год. Я бы здесь различал "изучать предмет" и "готовиться к НМТ". Изучать предмет надо каждый год – это школа, семестровые оценки и т.д., то есть стабильный длительный процесс. Это как чемпионат Украины – надо набирать очки в течение всего сезона. Зато НМТ – это один конкретный день, будто финал Лиги Чемпионов. И именно в этот день надо выйти на пике формы, показать результат.

Поэтому к НМТ можно и за два года, и за год подготовиться. Просто надо системно что-то делать, использовать различные источники – не только урок в школе, учебник, но и дополнительные тесты, смотреть онлайн-ресурсы, вебинары и тому подобное. Кто-то выбирает репетитора. Подготовиться можно – были бы желание и мотивация.

– Артур, в одном из интервью вы сказали, что адекватная заработная плата для учителя – 50 тысяч гривен. Как вы считаете, достижима ли эта цифра в рамках нашего бюджета? И все ли специалисты соответствуют такой оценке?

– Это два очень противоречивых вопроса, но попробую ответить. По-моему, я говорил не 50 тысяч, а 25, ведь сегодня это число более реалистично для учителей. Министерство образования и науки назвало образование приоритетом №2 после обороны. И как только будет возможность, заработную плату вроде бы поднимут. Пока что этого массово не произошло. Все находятся в процессе ожидания. Есть ли экономические предпосылки к тому, чтобы это решение принять с 1 января 2026 года? Я не знаю и не могу комментировать.

Я научился, кстати, на вопросы отвечать: "Я не знаю". Мне так это нравится. Потому что есть некоторые вещи, которые я не знаю. Что бы мне хотелось, я могу ответить: я бы очень хотел, чтобы зарплата была выше. Где-то зимой 2025 года Оксен Лисовой говорил, что среднестатистический учитель в Украине зарабатывает около 15 тысяч гривен. Мне кажется, такая зарплата не очень соблазняет учителей идти в профессию. Если она составляла хотя бы от 20 тыс. грн – это было бы более конкурентноспроможно.

В Facebook часто бросают объявления из супермаркетов, когда грузчик и кассир получают от 30 тысяч гривен. Мне кажется, это сигнал для власти, что откладывать проблему в долгий ящик, наверное, не следует. Я хотел бы, чтобы была честная коммуникация. Например, люди, мы поднимаем зарплату с такого-то числа, мы найдем ресурсы. Или второй вариант: люди, нет ресурсов, мы стараемся, но в этом году ничего не будет. Однако вряд ли кто-то так скажет, потому что это политически, наверное, не очень удобно говорить.

В Украине существует большой разрыв между зарплатами в государственных и частных школах. Если в государственных учителя зарабатывают 12-15 тысяч гривен, то в частных зарплатня может достигать 20-30 тысяч гривен. Это открытая информация – можете посмотреть на сайтах по поиску работы. Поэтому нам точно надо поднимать зарплаты.

Второй блок вопроса: если увеличивать, то на основе чего, кому, как, сразу или не сразу? Здесь, мне кажется, нужен более широкий диалог, потому что, опять же, я не специалист. Сейчас размер должностных окладов педагогов определяют по Единой тарифной сетке. У меня, например, высшая категория, я старший учитель. То есть есть вариант привязать это к такой тарифной сетке. С другой стороны, мы же хотим, чтобы в профессию пришла молодежь? Но это даже не всегда вторая категория, то есть молодые люди часто работают лаборантами, на полставки и тому подобное.

Мне кажется, здесь должны быть какие-то такие стартовые подъемы именно для молодых учителей. Если человек заканчивает филологический или педагогический факультет, идет в школу и получает там какой-то бонус. Хотя тогда может возникнуть конфликт поколений: молодой человек получает х2, а опытные люди, которые уже 10-20 лет в профессии, зарабатывают так же. Поэтому однозначно должен быть какой-то диалог.

Наши реалии таковы, что учителя работают в школе и пытаются работать где-то еще. Основная работа учителя в школе – раз, репетиторство – два, причастность к каким-то другим проектам (неправительственные общественные организации, благотворительные фонды, правительственные организации, тренинги), где речь идет о временной занятости, – три. Но может быть еще и четвертый вариант – это совсем не касающаяся педагогики профессия, например, работаешь предпринимателем (имеешь свой магазин, что-то продаешь, имеешь магазин) или условным таксистом, парикмахером. Помню, на Сумщине такое было: учитель физической культуры работал в школе и параллельно на рынке имел свое предприятие.

У меня нет своего предприятия, поэтому долгое время был учителем, репетитором, участвовал в каких-то образовательных проектах, где могу себя реализовывать. Это также часть моего вознаграждения наряду с учительской ставкой. Мне хотелось бы видеть идеальную картинку – все учителя работают в школе и получают зарплату, которая покрывает все потребности.

Но реальная картинка другая. С 2011 года у меня еще не было такой ситуации, чтобы я работал только в школе и чувствовал себя финансово счастливым человеком. Я мог не брать репетиторство или какие-то проекты, но мне хотелось, я понимал ценность этого, это был мой выбор. Думаю, многие педагоги сейчас тоже так делают, ведь это не только интересно, но и возможность получить дополнительное финансовое вознаграждение, авторитет, репутацию.

– Как вы относитесь к Артему Пивоварову и другим исполнителям, которые пишут музыку на стихи украинских поэтов?

– Только положительно! Саша Хоменко из МУР, например, делает фантастические вещи, которые очень помогают мне и другим учителям, ведь это готовый материал для уроков.

Я вообще когда-то хотел собрать коллекцию всех таких песен с YouTube в одном месте и этим файлом поделиться с другим педагогами: "Один в каноэ" на слова Ивана Франко, Kozak System на слова Василия Симоненко ("Ну скажи – разве не фантастично, что в этом хаосе дорог..." – это очень известная песня) и тому подобное. Есть и менее популярные исполнители, которые также поют замечательные песни: тот же "Пиріг і Батіг" на слова Павла Тычины... Все они достойны прослушивания, но о них банально не все знают.

– Как изменился портрет вашего ученика с начала полномасштабного вторжения России? Чувствуете ли вы какие-то изменения в детях, которые живут и учатся в условиях войны?

– Здесь есть два важных уровня. Первый уровень – это мой внутренний: я чувствую, что взрослею, а передо мной – дети того же возраста, как и 10 лет назад, только мне уже не 25, а 35, а детям так же 14-15. Поэтому я тут начинаю немножечко чувствовать эту дистанцию, в хорошем смысле слова, и пытаюсь это принять. Второй уровень – это смена детей. Мне кажется, дети становятся более раскованные, прагматичные, задают много вопросов.

Часто сопоставляю это со своим опытом. Я учился с 1997 по 2007 год. Помню, пришли мы на урок, нам сказали писать контрольную работу – пишем, не спорим; сказали изучать такую-то тему – изучаем; "сейчас вместо этого урока будет другой – окей". Мы принимали все. А сейчас дети могут выражать свои эмоции, с чем-то не соглашаться. И мне кажется, называть их "плохим поколением" неправильно. Это ИНЫЕ дети.

Современная молодежь более смело и раскованно говорит о том, что ей болит. Акции протеста в разных городах Украины относительно независимости НАБУ и САП – яркое этому свидетельство. Даже те же бранные слова на картонках. Дети не подбирают каких-то эпитетов, просто в лоб говорят правду. И конкретно в этой ситуации мат, возможно, имел смысл.

Подростки откровенно могут говорить, когда им что-то не так, уточнять, "почему мы делаем это именно сейчас". Когда в школе ставить задание прочитать произведение, а я читал где-то сокращенно, то никому не признался, врал. Сейчас дети могут прийти и сказать: "Я послушала подкаст на тему "Тени забытых предков" и готова пересказать. Вы же не будете ставить мне плохую оценку?" Я отвечаю: "Да нет". Она в теме, соответствует всем определенным моментам программы. Мы говорим вокруг этого текста. И, по сути, она же выполнила домашнее задание.

Поэтому современные дети – это о прямолинейности, прагматичности и стремлении беречь свой баланс и ресурс. Например, мы часто говорим: "Боже, как тяжело работать учителем. Пять дней в неделю, 18 часов ставка, тетради проверяешь". Я не гиперболизирую, просто действительно есть нюансы. И вот мы жалуемся, говорим на кухне, пишем в Facebook, но ничего не меняем, продолжаем работать". А новое поколение сразу говорит: "Нам не ок".

Вот почему молодежь сейчас не очень идет в учительство? Мне кажется, важным пунктом, кроме зарплаты, есть еще момент, что ходить в одно и то же место 5 дней в неделю ей просто неинтересно. Она хочет дистанционно где-то работать, иметь гибкий график, два дня прийти на урок, потом поставить ноутбук на колени и провести занятия онлайн. А школа не всегда к этому готова. Молодежь хочет больше свободы, а расписание уроков, академическая составляющая, заполнение журналов предполагает какую-то концентрацию. И это может стать триггером для современной молодежи.

– А вы чувствуете, что зумеры берегут себя и свои границы? Они действительно немного ленивы?

– Я бы сказал, что они рациональны. Я не буду оправдывать наших детей, ведь мы тоже иногда что-то не хотим делать, находим причины, избегаем этого, но потом все-таки делаем. Я не претендую на истину, но мне кажется, что они ищут, как сделать все с наименьшими затратами энергии и ресурса.

Тот же чат GPT, клиповое мышление, TikTok, Reels, короткие сообщения, Threads – в фаворе становится короткая форма, то есть никто не хочет читать лонгриды, потому что это очень большой объем. И соответственно меняется новая реальность. Но это не вина детей, это контекст нашего времени, нашей эпохи.

