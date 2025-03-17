6 привычек, которые помогут повысить концентрацию и дисциплину у детей

Некоторым детям часто не хватает дисциплины и умения эффективно выполнять задания. Это может быть связано с низкой концентрацией внимания и неспособностью сосредоточиться на задаче.

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Эксперты отмечают, что есть методы направлены на то, чтобы помочь детям справиться с отвлекающими факторами и повысить их способность оставаться сосредоточенными во время обучения и повседневной деятельности, пишет Times of India. Родителям дали советы, какие привычки помогут повысить концентрацию и дисциплину у детей.

Установите таймер для учебы

Можно начать с 10-минутных интервалов и постепенно увеличивать продолжительность по мере улучшения концентрации ребенка. Бесплатные приложения-таймеры, следующие методу Pomodoro, или кухонные таймеры забавной формы могут сделать эту стратегию более увлекательной.

Разделите задачи на более мелкие

Начало выполнения задач часто представляет собой значительную проблему для детей с проблемами исполнительных функций. Дети могут либо забыть о задачах, либо отложить их из-за стресса. Разбиение задач на более мелкие может сделать процесс менее утомительным.

Направляйте детей по шагам

Предоставление указаний по одному или двум за раз помогает предотвратить когнитивную перегрузку. Вместо того, чтобы давать несколько указаний одновременно, родители должны разбивать сложные задачи на отдельные шаги. Использование контрольных списков может еще больше помочь детям эффективно следовать указаниям.

Создайте сигнал для привлечения внимания

Родители могут установить сигналы, такие как похлопывание по плечу или определенное слово, чтобы помочь ребенку сосредоточиться. Обмен этими стратегиями обеспечивает последовательность в разных условиях.

Купите им фиджеты

Фиджеты служат ценными сенсорными инструментами для поддержания внимания. Такие предметы, как резинки и сжимаемые мячи, позволяют детям двигаться и получать сенсорную информацию во время работы. Различные типы фиджетов могут либо помочь детям успокоиться, либо оставаться внимательными, в зависимости от индивидуальных потребностей.

Например, антистрессовые мячи и разминаемые ластики помогают снизить тревожность и улучшить концентрацию. Повязки для стульев (резинки, обернутые вокруг нижней части стульев) позволяют детям двигать ногами, не вставая с места.

Тактильные фиджеты, такие как спиннеры, бусины или текстурированные наклейки, могут обеспечить сенсорную стимуляцию, одновременно занимая руки.

Попробуйте дыхательные упражнения

Методы осознанности показали положительные результаты в улучшении поведения детей и концентрации во время уроков и школьных занятий. Простые упражнения, такие как спокойное дыхание или метод осознанности 5-4-3-2-1, могут быть особенно эффективны перед занятиями или тестами.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее эксперты назвали 7 незаметных признаков того, что ребенок интроверт и требует времени в одиночестве.

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