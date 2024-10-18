6 проблем поведения, которые родители никогда не должны игнорировать у своих детей

Чрезмерно враждебное, агрессивное или разрушительное поведение, которое длится у школьников более полугода, может свидетельствовать о серьезной проблеме. Благодаря пониманию психологии родители могут определить нормально ли себя ведут дети.

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Так, наблюдение за проблемами поведения поможет решить, нужна ли профессиональная консультация, передает Yourtango. Там назвали 6 ситуаций, когда родители не должны игнорировать поведение школьников.

Плохой контроль импульсов

Малыши обычно импульсивны и нередко испытывают проблемы с регулированием своих эмоций, что является абсолютно нормальным. Однако импульсивность и неспособность контролировать гнев у старших детей могут свидетельствовать об определенном расстройстве. Если школьник часто раздражителен, имеет истерику и непокорный, специалисты советуют обратиться к врачу и исключить оппозиционно-вызывающее расстройство.

Рассеянность и гиперактивность

Если мальчик или девочка демонстрирует явные проблемы со вниманием, это может свидетельствовать о синдроме дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ). Считается, что СДВГ встречается примерно у 5% детей в мире и причины этого расстройства плохо изучены, но исследователи соглашаются, что это неврологическое расстройство.

СДВГ характеризуется неспособностью удерживать внимание, проблемами с контролем своего поведения и социальными трудностями. Благодаря раннему лечению, включающему медикаменты и терапию, детям с таким синдромом будет легче сосредоточиться и контролировать свои импульсы, что поможет им развить здоровую самооценку.

Неуважение

Некоторые дети проявляют неуважение к родителям, другим взрослым, сверстникам. Это может означать, что мальчик или девочка отстаивают свою независимость или что они проверяют границы. Хотя грубость является нормальной для ребенка, взрослым нужно не поощрять такое поведение и реагировать должным образом, чтобы это не стало привычкой.

Чрезмерное нытье

Поведенческая проблема, которая может остаться незамеченным большинством родителей, особенно детей дошкольного возраста, – это чрезмерное нытье. Хотя для малышей нормально ныть и плакать от разочарования, некоторые используют такие эмоциональные проявления, чтобы получить то, чего хотят.

Такое поведение является просто результатом условий, поскольку дети рано замечают, что они привлекают больше внимания, когда они расстроены. Если вы хотите, чтобы ваши сыновья и дочери не ныли, педиатр Лорел Шульц советует родителям обращать внимание на них, когда они не расстроены.

Частые истерики

Каждый здоровый ребенок устраивает истерику, когда чувствует, что некоторые его потребности не удовлетворяются или из-за тревоги. Но частые истерики, казалось бы, без причины, могут являться признаком того, что он борется с более глубокими проблемами.

К примеру, аутизм характеризуется ригидностью и повторяющимся поведением, и когда что-то нарушает жесткий набор правил, возникает истерика. Такое поведение у школьников может свидетельствовать о трудностях с учебой, тревожности и даже быть одним из признаков депрессии. Если взрослые видят излишество истерик, им следует обратиться к специалисту на этот счет.

Плохо учится в школе

Нередко бывает, что детям трудно учиться в школе, что влияет на их самооценку и может вызвать чрезмерный стресс. Как правило, что-либо чрезмерное, разрушительное или несоответствующее возрасту может свидетельствовать о проблеме. Если взрослые видят, что подросток проявляет признаки депрессии, консультация со специалистом поможет решить, есть ли у родителей причины для беспокойства.

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