7 фраз, которые никогда нельзя говорить детям: они разрушают мотивацию

Бывает так, что родители не всегда задумываются над фразами, которые говорят своим детям, ведь так говорили им, когда они были маленькими. Однако некоторые из них негативно влияют на мотивацию мальчиков и девочек.

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Психологи назвали 7 фраз, которые не стоит говорить детям, ведь это отразится на овладении новыми знаниями и умениями. Освитория поделилась советами экспертов.

"Тебя это не обходит"

Вещи, которые трудно объяснить ребенку, можно разделить на сложные с точки зрения этики и те, для которых не хватает знаний и интеллектуальной мощи в его возрасте. Если же приучить малышей к тому, что есть темы, над которыми им не следует задумываться, то при первых трудностях в школе они сочтут, что это для них слишком "умно" и не будут этим интересоваться. Вместо этого родителям стоит пытаться объяснить школьникам "детским языком" сложные вещи, например поискать адаптированные ответы в интернете.

Что касается жизненных обстоятельств, таких как конфликты родителей, интимная жизнь, взрослые проблемы, тяжелые болезни – это все сложные этические вещи. Поэтому жизнь ребенка следует организовать так, чтобы он не был свидетелем такого и у него не возникало вопросов по этому поводу. Если же это произошло, то родители должны воспользоваться методом простого объяснения ситуации, без подробностей. Таким образом удастся обойтись без фразы: "Тебя это не обходит".

"Ну и чем здесь хвастаться?"

Малыши могут добиваться успехов в простых вещах – бросать камешки дальше, чем их друзья, гордиться тем, что могут подпрыгнуть больше раз или нарисовать забавный рисунок. Для взрослых такие рекорды могут показаться глупостью, на что они могут реагировать вроде: "Ерундой занимаешься, лучше бы что-то полезное сделал". В таких случаях детская радость и мотивация начинает угасать в младшем возрасте, а в старшей школе творческих и мастеровитых старшеклассников становится в разы меньше.

Вместо этого родителям стоит посмотреть на это с другой стороны, ведь камни и прыжки – это ловкость, а рисунок – развитие творческих способностей. Специалисты советуют порадоваться успехам малыша, если он не делает ничего вредного.

"Вместо того, чтобы дебоширить (гулять, играть), лучше бы почитал (сделал уроки, убрал в комнате)"

Проблема этой фразы в противопоставлении. Ведь ребенок в восторге от своего занятия, но слышит осуждение родителей. А когда ему предлагают сделать что-то "полезное", это становится для него противоположностью – чем безрадостным, скучным, изнурительным.

Так, слово "надо" до 11 лет звучит как принуждение. Поэтому к нему нужно приучать по принципу последствий: нужно сходить за хлебом, потому что останемся без него.

"Какой ты у меня умник!"

Школьник, считающий, что с рождения имеет более высокий интеллект, чем у других, может не напрягать силы. Однако, когда столкнется с трудностями, может растеряться и отступить. Кроме того, детям будет трудно объективно оценить свои возможности. Специалисты уверяют, что говорить, что ребенок умный – не плохо, но гораздо лучше хвалить его за усилия. Например: "Ты столько всего знаешь/умеешь/хорошо поработал/прекрасная работа".

"А я в твои годы уже…"

Эта фраза убивает мотивацию сравнения с другими, ведь как бы ни старался ребенок, всегда найдется кто-то, кто справился с этим раньше. Сейчас многие родители стараются не сравнивать ребят с другими, но иногда забывают о себе. И считают, что рассказ о том, как они преуспевали в возрасте своего малыша, будет мотивировать. Дети воспринимают это так, что чтобы они не делали, они не смогут "переплюнуть" взрослых.

"Ты способен на лучшее"

Родители нередко боятся перехвалить сыновей и дочерей, поэтому они могут еще говорить фразы типа: "Молодец, но...", будто напоминая о новых целях и побуждая таким образом к мотивации. По словам экспертов, работать без промежуточных результатов и маленьких побед способен не каждый взрослый. Так что маленькие праздники относительно даже небольших успехов добавляют мотивации школьникам.

"У тебя все равно ничего не получится"

Эта фраза чаще всего используется родителями, когда им не хватает времени и проще сделать все самим. Или же когда ребенок берется за то, что ему не по силам. Однако есть очевидные вещи, когда, например, трехлетний малыш не сможет сам помыть посуду, но ему нужно время, чтобы делать попытки и ошибки. Так что если в таких случаях взрослые пользуются фразой: "У тебя все равно ничего не получится", у детей исчезает мотивация и они чувствуют себя неудачниками.

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