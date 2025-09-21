6 самых недооцененных жизненных навыков, которые на самом деле очень нужны детям

Мир развивается так быстро, что навыки, которых в детстве учили сегодняшних родителей – в большинстве случаев уже не нужны детям. Однако, всегда есть те, которые пригодятся всегда – ведь именно благодаря им у ребенка формируется уверенность в себе и устойчивость к различным жизненным обстоятельствам.

Общение – это самый продуктивный способ их воспитания детей, которые будут развиваться в неопределенном мире. Сайт YourTango предлагает поговорить о 6 недооцененных жизненных навыков для будущих детей.

Способность говорить о своих чувствах

Чаще всего, когда у детей начинаются сильные эмоции, мы просто говорим им успокоиться. Вместо этого нужно слушать их несколько минут, а затем повторять то, что вы услышали, чтобы они чувствовали себя услышанными.

Вы можете начать со слов: "Подожди, я хочу убедиться, что правильно тебя понял, ты злой, что твои братья не хотят играть в игру, в которую хочешь играть ты". Далее начнется диалог, во время которого ребенок проговаривает свои эмоции и таким образом и успокаивается, и учится искать решение.

Способность выражать эмоции словами

Это умение вытекает из предыдущего. Как только ребенок сможет правильно распознавать и называть свои эмоции, он будет более склонен регулировать их, не чувствуя себя перегруженным.

По словам психологов, иногда наши дети могут делать или говорить откровенно неприемлемые вещи, и трудно понять эмоции, которые кажутся необоснованными или иррациональными. Но попробуйте поставить себя на место вашего ребенка. Задавайте вопросы, пытайтесь понять и объясняйте им, что вы на их стороне, вы поддерживаете их, и вы рядом, чтобы держать их за руку в те моменты, когда все кажется невыносимым и трудным.

Способность самостоятельно делать выбор

Часто получается так, что ребенок до какого-то возраста не имеет право выбора – потому что автоматически за него все решают родители. Однако эксперты советуют приучать к умению делать выбор самостоятельно – с детства. Это поможет вашему ребенку развить уверенность в себе.

Способность быть самостоятельными

Этот навык стоит развивать еще с момента, когда ребенок впервые сам взял бутылочку в руки, или учится пользоваться ложкой и есть самостоятельно. Конечно, покормить будет гораздо быстрее и чище, но таким образом навык самостоятельности не развить.

Способность справляться с разочарованием

Больше родителей должны понимать важность того, чтобы дети научились справляться с разочарованием. Вместо этого – чтобы избежать обид и истерик, многие родители уступают, или же прибегают к длинным объяснениям о причинах отказа в просьбах своих детей, то есть оправдываются за свои решения. Иногда простое "нет" гораздо лучше влияет на будущее ребенка.

Способность знать и принимать ограничения

Пока ребенок растет, он имеет ограниченный жизненный опыт, и ваша задача помочь ему развить свое понимание жизни и сформировать свой подход к любой ситуации. Ребенок должен знать, где и какие границы нельзя переходить, какое поведение свойственно той или иной ситуации. А это возможно только тогда, когда родители будут эти границы устанавливать и объяснять почему происходит именно так.

