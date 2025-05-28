6 вещей, которые нужно делать, когда ребенок вас не слушает

Большинство родителей знают то чувство бессилия, когда ребенок не слушается и поступает так, как его просят не делать. Но важно понимать, что такое поведение является частью развития.

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Дети растут и учатся реагировать, сосредотачиваться и сотрудничать. Вместо того чтобы кричать на ребенка и чувствовать себя при этом побежденным, сайт The Time of India предлагает использовать эти простые стратегии поведения родителей, которые способны повлиять на поведение ребенка, когда он не слушается.

Эмоциональный контакт

Перед тем, как просить детей об изменении поведения важно установить с ними эмоциональный контакт. Прикосновение, обращение по имени или объятия (в зависимости от ситуации) могут привлечь внимание ребенка и увеличат ваши шансы на договоренность с ним.

Зрительный контакт

Установить зрительный контакт не менее важно, чем эмоциональный. Присядьте на уровень глаз ребенка и спокойным голосом озвучьте свою просьбу. Дети гораздо легче воспринимают информацию, когда взрослые физически находятся на их уровне.

Спокойный тон

Если тон взрослого громкий, гневный или излишне требовательный, ребенок может эмоционально закрыться от вас. Стоит помнить, что спокойный голос больше привлекает внимание и облегчает ребенку восприятие того, что ему говорят.

Простые инструкции

Длинные и сложные предложения непонятны детям, они быстро теряют интерес к тому, что вы говорите. Давайте ребенку задание в несколько этапов. Одно предложение – один шаг. То есть это не должно быть "убери в комнате", это должно быть: "сложи игрушки", "разложи на место одежду", "убери на столе".

Не команды, а выбор

Дети хотят быть взрослыми и чувствовать контроль. Поэтому гораздо легче договориться, если вы не командуете, что именно должен сделать ребенок, а предлагаете выбор: "Что ты хочешь сделать первым: убрать игрушки или переодеться ко сну?"

Установите четкие границы

Ребенок должен четко понять, где есть границы, и что они – неизменны. Объясняйте и напоминайте каждый раз, какое поведение является приемлемым, и всегда придерживайтесь их, даже если ребенок периодически проверяет, не изменились ли они.

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