Хочет услышать каждый взрослый. Психолог объяснила, что сказали бы дети, если бы понимали, что с ними происходит во время истерики
Украинский психолог Елена Цимбалюк объяснила, что могли бы сказать дети, если бы они понимали, что с ними происходит во время истерик. Эксперт уверяет, что такие слова хотели бы услышать все взрослые, чтобы понять своих сыновей и дочерей, когда они их просят объяснить, что с ними произошло и почему они плачут.
В заметке в Instagram Цимбалюк подчеркнула, что, к сожалению, дети не могут ответить на эти вопросы, ведь сами не знают, что с ними происходит. Специалист посоветовала каждый раз возвращаться к объяснению, которое она предоставила, когда родители хотят задать подобные вопросы мальчикам и девочкам.
К объяснениям психолог добавила:
- Прости, что я потерял контроль над собой.
- Знаю, казалось, что я злюсь, но на самом деле меня переполняли эмоции.
- Иногда, мои эмоции слишком сильны, чтобы я мог справиться с ними.
- У меня не всегда есть слова, чтобы объяснить, что я чувствую.
- Мне трудно остановиться, когда мой мозг переполнен эмоциями.
- Мне нужна твоя помощь, чтобы успокоиться и снова почувствовать себя в безопасности.
- Я учусь, но нужно время, чтобы лучше контролировать свои эмоции.
- Спасибо, что помогаешь мне, когда я чувствую страх, даже если сделал что-то не так.
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