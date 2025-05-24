"Это не конец, а новый старт". Фразы, которые помогут ребенку легче пережить проигрыш
Украинская психолог из Днепра Александра Корсун назвала фразы, которые помогут ребенку пережить проигрыш. По ее мнению, именно такими словами родители могут поддержать малышей в момент отчаяния.
Эксперт объясняет, что такой ответ взрослого человека сформирует более здоровое отношение к проигрышу, научит его делать выводы из неудач и развивать устойчивость. Фразы, которые будут полезными для всех родителей, она опубликовала на своей странице в Instagram.
10 фраз, которые помогут ребенку принять свой проигрыш не как поражение, а как путь к победе:
Проигрыш – это часть игры. Мы всегда можем попробовать снова.
Порой лучше проиграть и научиться, чем выиграть без усилий.
Ты способен на многое, даже если сейчас все не так, как хотелось бы.
Научиться проигрывать – это так же важно, как и научиться выигрывать.
Проигрыш – это лишь временное состояние, и ты всегда можешь попробовать снова.
Давай обсудим, что ты можешь сделать лучше в следующий раз.
Ошибки – это не конец – это новый старт.
Посмотри, сколько радости и веселья приносит сама игра, а не только победа.
Каждый играющий когда-то оказывается на месте проигравшего.
Если бы не было поражений, мы бы не научились ценить победу.
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