В школах Украины зафиксировано около 100 дел по буллингу в 2023 году: кого и за что уже наказали

В 2023 году зафиксировано 96 дел по травле в школах. С началом полномасштабного вторжения России в Украину количество случаев уменьшилось почти в половину. Больше всего в прошлом году привлекли к ответственности в возрасте от 14 до 16 лет – 51 решение. Также чаще всего зафиксированы случаи повторной травли или совершенной группой. Одно судебное дело касалось руководителя учебного заведения из-за того, что он не сообщил о буллинге.

Такие данные обнародовали Опендатбот. Там отмечено, что чаще всего нарушители совершаются штрафом, однако есть и случаи, когда суд назначил исправительные работы.

"С 2019 года до начала полномасштабной войны количество дел по буллингу было постоянным — около 146 дел в год. С начала полномасштабного вторжения количество производств уменьшилось почти в половину. Только 79 решений по делам о буллинге было найдено в поисковике по судебному реестру "Бабушка" за 2022 год", – говорится в тексте.

Всего 67% подростков в Украине в возрасте от 11 до 17 лет подвергались буллингу в школах. Более 600 дел о травле было зафиксировано за последние 5 лет.

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В 2019 году по судебным решениям на нарушителей применили исправительные работы сроком 20 часов. Случаи произошли в Житомирской и Херсонской областях.

В организации напомнили, что предусмотрена ответственность за совершение травли, которая вредит психическому или физическому здоровью потерпевшего. Законом установлены два вида наказания – штраф в размере от 850 до 3400 гривен и общественные работы от 20 до 60 часов.

Нести административную ответственность лично за совершение буллинга могут школьники, достигшие 16 лет. К этому моменту за поступки учеников отвечают родители. Если администрация школ замалчивает инциденты, руководителей также могут оштрафовать, отправить на воспитательные работы и отчислить до 20% заработка.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как распознать и остановить буллинг в школе и кого могут наказать за травлю детей.

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