7 лет английского, а ребенок не может заказать воду за границей: украинцы устроили дискуссию из-за уровня преподавания в школах

Одна из пользователей социальной сети поинтересовалась, почему дети так плохо знают английский язык, изучая его по школьной программе. Она спрашивает, это проблема в программе или в подходе учителей и самих детей к обучению.

В комментариях к сообщению, которое было опубликовано в TikTok, мнения пользователей разделились. Свои взгляды на проблему высказали как учителя, работающие в школах, так и родители детей.

Большинство пишет о том, что очень сложно научить высокому уровню английского языка, когда в классе 30 детей, часть из которых совершенно не имеет желания что-то учить, а из инструментов у педагога только книга, по которой достичь большого прогресса в знаниях не так-то и просто.

Также пользователи указывают на то, что для того, чтобы ребенок мог свободно разговаривать на английском языке, только школьной программы недостаточно. Ведь нужна разговорная практика.

"Чтобы разговаривать, надо разговаривать. Где ваш ребенок практикует английский кроме школы? Сколько раз в неделю смотрит фильмы, TikTok и так далее на английском?" – спрашивают в комментариях.

Те же пользователи, которые не связаны с преподаванием в школе, делятся своим опытом и пишут о том, что отказ разговаривать на английском – это в первую очередь страх ошибиться, потому что в школе постоянно это чувствовали, отвечая неправильно, или же языковой блок.

Родители, которые приняли участие в дискуссии, писали о том, что одной школьной программы часто не хватает. Для того чтобы ребенок хорошо знал английский, они держат этот процесс под контролем, занимаются дополнительно, разговаривают с детьми на английском и включают им фильмы и мультфильмы без перевода.

