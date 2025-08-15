''Почему никто не возмущается из-за стоимости маникюра или торта на заказ'': репетитор взбудоражила сеть болезненной темой

Украинская учительница и репетитор по химии по имени Анастасия поставила в сети вопрос, который получил большой отклик у ее коллег. Педагог поинтересовалась, почему большинство удивляются высоким ценам на дополнительные занятия, но при этом их вполне устраивает стоимость других услуг, таких как консультации частных врачей, косметологические процедуры и даже цены на продукты.

По словам педагога, никто не возмущается из-за стоимости маникюра или торта на заказ. На своей странице в социальной сети TikTok она спросила, сколько, по мнению пользователей, должен стоить урок с репетитором.

Своим вопросом госпожа Анастасия взбудоражила сеть. В комментариях коллеги начали делиться собственным опытом, а также писать о том, что большинство не ценят работу учителя и не готовы покупать образовательные услуги, уверены в том, что они должны предоставляться бесплатно.

Некоторые пользователи обратили внимание автора сообщения на то, что в своем видео она также вписала не совсем реальные цены и все эти услуги можно найти дешевле. Однако педагог ответила, что стоимость консультации врачей, например, взята из собственного опыта. И там, где было дешевле, ей не помогли.

"Поэтому не известно, что лучше, потому что до того деньги были потрачены впустую", – объяснила она свою лояльность к таким ценам.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что учителя бурно отреагировали на новые рекомендации МОН.

