''Они никогда не работали в реальной школе''. Учителя бурно отреагировали на новые рекомендации МОН

В сети появилась информация о том, что украинские учителя получили инструктивно-методические рекомендации от Министерства образования и науки Украины по преподаванию предметов на учебный год 25/26 года, который начнется через две недели. Однако сами педагоги их резко раскритиковали.

По словам педагогов, все эти рекомендации не имеют ничего общего с реальностью. Об этом они пишут в комментариях к новости на странице Освіта.ua в социальной сети Facebook.

Большинство педагогов возмущены тем, что рекомендации опубликованы в то время, когда практические все учителя находятся в отпусках. То есть изучать они их должны в свое не рабочее время. А те, кто с ними уже ознакомился, указывают на то, что разработчики, наверное, никогда не преподавали в школах и вообще не понимают, как все работает.

"Читали... Разработчиков этих рекомендаций надо срочно отправить в реальные школы для воплощения их виртуальных фантазий", – пишет Светлана Бойко.

Также в комментариях саркастически спрашивают, выдадут ли им 30 августа рекомендации к рекомендациям и планирует ли МОН прислушиваться к рекомендациям от учителей.

"А мы когда-нибудь дождемся того "момента истины", когда вместо постоянных рекомендаций учителям относительно того, как им выполнять их работу эффективнее, наши руководители начнут спрашивать учителей, что им нужно для того, чтобы выполнять свою работу эффективнее?", – спрашивает читатель.

