''А где делось еще 130 тысяч детей?'' Украинская писательница задала МОН точный вопрос о поступлении-2025

Украинская писательница и мама нынешней абитуриентки Тамара Гориха Зерня проанализировала цифры, предоставленные Министерством образования и науки Украины по количеству вступительной кампании 2025 года. По ее подсчетам, примерно треть выпускников даже не регистрировались на Национальный мультипредметный тест (НМТ).

Видео дня

Автор спрашивает, где же делось еще 130 тысяч детей, которые окончили школу, но не поступают в вузы, и не потерялись ли среди них действительно талантливые люди. Об этом она написала в заметке на своей странице в Facebook.

"В этом году около 360 тысяч учеников выпустились из школы. В сессии НМТ приняли участие 236 529 выпускников этого года", – указывает данные писательница, а дальше задает вопрос МОН:

"А куда делось еще 130 тысяч детей, которые окончили школу в 2025 году, но даже не подавались на экзамены. Не может ли так случиться, что среди них затерялось еще большее количество талантливой молодежи, чем тех 2114 отличников?"

Ранее OBOZ.UA писал о том, что почти три тысячи поступающих отказались от бюджетного места в университетах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!