Несколько дней назад в Украине завершился период зачисления на основании подтвержденных рекомендаций и выполнения других требований. Согласно обнародованным результатам, почти три тысячи абитуриентов отказались от бюджетного места, не подтвердив свое желание учиться выбранной специальности.

Как свидетельствует статистика, опубликованная на Facebook-странице Министерства образования и науки Украины, из 65,4 тысячи поступающих, рекомендованных на обучение за бюджетные средства, выполнили требования и были зачислены только 62,7 тысячи человек.

Следующим шагом, все абитуриенты, которые подали заявления, но не получили рекомендации по итогам работы алгоритма или не подтвердили свой выбор, автоматически участвуют во втором этапе конкурса.

Однако, как пишет сайт Освіта, если эти абитуриенты будут участвовать во второй волне поступления и будут зачислены на контракт, из-за отказа от бюджетного места они потеряли право на получение государственного образовательного гранта.

Напоминаем, до 18 августа у абитуриентов, которые были зачислены на контракт, будет возможность перевестись на свободные бюджетные места.

Также ранее OBOZ.UA писал о том, что выпускники школ, которые сдадут НМТ на 185+ баллов, получат стипендию президента.

