7 моделей поведения подростков, которые раздражают, но на самом деле являются признаком хорошего умственного развития

Подростковый возраст бывает довольно сложным не только для родителей, но и для самих детей. В один момент они внимательны и добры, а в следующий закатывают глаза или уходят посреди разговора.

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Эти внезапные перепады настроения большинство взрослых характеризуют как плохое поведение, которое раздражает. Но интересно то, что некоторые из этих моделей поведения на самом деле являются признаками того, что мозг подростка развивается здоровым образом, пишет The Time of India.

Дерзкие ответы и сарказм

Закатывание глаз, саркастические ответы и драматические вздохи, которые, кажется, предназначены для того, чтобы раздражать взрослых, но развивающийся мозг начинает понимать тонкие коммуникативные сигналы, такие как тон, остроумие и ирония. Сарказм и дерзость показывают, что абстрактное мышление начинает действовать, что является значительным скачком от черно-белой логики детства. Это означает, что подростки экспериментируют со сложным языком, юмором и социальным взаимодействием. Это также признак формирования идентичности, попытки сформировать личное мнение, даже если оно выражено с чрезмерной яркостью.

Игнорирование обязанностей и прокрастинация

Откладывание домашних заданий до последней секунды. Избегание домашних дел. Заявление: "Я сделаю это позже" без дальнейших действий.

Это все происходит не потому, что подросток хочет доказать вам. Дело в том, что префронтальная кора, часть мозга, ответственная за планирование и принятие решений, все еще находится в стадии формирования в подростковом возрасте. Прокрастинация может отражать развивающуюся борьбу мозга, пытающегося понять, как расставлять приоритеты, управлять временем и контролировать импульсы. Эти вызовы часто возникают раньше, чем мастерство. При мягком руководстве привычка откладывать дела в конце концов заменяется саморегуляцией, ключевым навыком для взрослой жизни.

Отрицание, неповиновение и неуважение

Это не всегда связано с бунтом, это развивается способность мыслить самостоятельно. Подростки учатся взвешивать собственные ценности с внешними правилами. Здоровое умственное развитие включает в себя оспаривание власти в безопасных местах, исследование границ и сомнение от принятых взрослыми решений. Хотя это может показаться конфронтацией, это часто шаг к тому, чтобы стать уверенным взрослым человеком с собственными убеждениями.

Грубость и кажущееся отсутствие эмпатии

Эмоциональная зрелость не приходит за одну ночь. Подростков часто переполняют новые чувства, и им трудно с ними справиться. Грубый комментарий может быть неудачной попыткой выразить разочарование. Отсутствие эмпатии на самом деле может быть моментом самоуглубления, что является нормальным на этом этапе. Со временем эмпатия крепнет, поскольку социальные и эмоциональные сети мозга созревают, но для этого нужно время и жизненный опыт.

Импульсивные решения и рискованное поведение

Подростковый мозг запрограммирован на поиск новизны и вознаграждения. Это стремление может привести к импульсивному выбору, но оно также является тем, что движет обучением, любознательностью и попытками нового. Рискованное поведение (в определенных пределах) помогает подросткам исследовать, кто они есть и где их место в мире. Хотя надзор важен, не менее важным является понимание того, что импульсивность может быть признаком активного мозга, который пытается найти баланс между увлечением и разумом.

Забывание вещей и притворное игнорирование

Что на самом деле происходит: подростки часто кажутся забывчивыми, потому что их мозг больше, чем когда-либо, жонглирует обучением, дружбой, идентичностью, эмоциями. Лобная часть, которая помогает с организацией и памятью, все еще созревает. Забывчивость не всегда является невнимательностью – это может говорить о перегрузке информацией, а мозг пытается расставить приоритеты между важным и нет. Благодаря распорядку дня и поддержке этот "ментальный беспорядок" постепенно развеивается.

Неуважение к пространству и неряшливость

Хаос в физическом пространстве подростка часто отражает его внутренний мир. Акт претендования на пространство, даже если он беспорядочный, является способом утвердить контроль и право собственности. Это сигнализирует о желании независимости, приватности и самовыражения. Хотя опрятности можно научить, полезно помнить, что эти привычки развиваются по мере роста самодисциплины и осознания. Беспорядок – это не недостаток уважения, это громкий (и вонючий) признак растущей независимости.

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