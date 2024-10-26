7 популярных фраз, которые могут ненамеренно испортить ваших детей

То, как родители разговаривают с детьми – уступают им, подкупают или позволяют избегать ответственности – формирует их понимание границ и последствий. Со временем дети могут почувствовать, что имеют право на вещи, не заслужив их, что в дальнейшем может повлиять на их жизнь и отношения с окружающими людьми.

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Издание Huffpost поговорило с психологами и выяснило, каких фраз родителям следует избегать в разговорах с детьми. Эксперты рассказали, что говорить вместо этого, чтобы вырастить неизбалованных детей.

"Хорошо. Но только один раз"

Такая фраза показывает ребенку, что границы гибкие и их можно нарушить, проявив достаточно настойчивости, говорит детский психолог Энн-Луиза Локхарт. Вместо этого специалисты советуют говорить "да", если ситуация не имеет особого значения, или "нет", если твердо уверены в этом.

Соблюдение границ показывает, что они были установлены не просто так, а также учит детей справляться с разочарованиями.

"Иногда ребенку проще принять отказ, если вы объясните, почему вы это говорите, но не попадайтесь в ловушку бесконечных объяснений или попыток убедить его принять ваше решение. Нормально сказать: "Я тебя услышала. Я об этом подумала. Ответ по-прежнему нет".

"Если будешь хорошо себя вести, я угощу тебя чем-нибудь"

Поощрения – это нормально, но постоянное их использование для управления поведением может сформировать транзакционный образ мышления, при котором дети ведут себя хорошо только в том случае, если получают что-то взамен, говорит Локхарт.

В качестве альтернативы она рекомендует использовать естественные последствия и позитивное принуждение.

"Вы можете сказать так: "Ты выполнил домашнее задание и был сосредоточенным. Теперь у тебя больше времени поиграть на улице перед ужином", – предложила психолог.

"Конечно, ты можешь получить это сейчас"

Педагог и психолог Мишель Борба уверена, что отсрочка несрочной просьбы и обучение ребенка ждать – это бесценный инструмент в воспитании.

Если вы разговариваете по телефону, а ребенок перебивает и просит о чем-то, вы можете сказать, что ему нужно подождать. Маленьким детям можно дать задание, которое они должны выполнить, пока ждут, например, спеть песню или посчитать до 10.

"Я дам тебе это сейчас, но ты должен пообещать, что потом будешь хорошо себя вести"

"Вероятнее всего, ваш ребенок не сможет сдержать слово, потому что сейчас – это сейчас, а потом – это потом. Вместо этого сосредоточьтесь на естественных последствиях после, а не до, положительного поведения вашего ребенка, говорит детский психолог Эйлин Кеннеди-Мур.

"Ты не обязан этого делать, если не хочешь"

Если эта фраза используется для того, чтобы позволить детям уклониться от ответственности, например, от домашних дел, то это не учит их ответственности.

"Это может послать детям сигнал о том, что им не нужно выполнять обязанности, если они этого не хотят. В дальнейшем это может подорвать их способность справляться со сложными ситуациями", – сказала Локхарт.

"Я же говорил тебе сделать это 12 раз"

Если дети не слушают с первого раза, эксперты советуют убедиться, что вы полностью завладели их вниманием. Можно подойти к ребенку, установить с ним зрительный контакт и положить руку ему на плечо.

"Позволь мне принести еще одну игрушку для твоего друга"

Если ваш ребенок отбирает мяч у кого-то другого или не делится игрушкой, предложение найти другую игрушку для другого ребенка не принесет пользы. Так он не научится давать, брать и думать о других.

Когда ребенок не делится, можно задать вопрос, как бы он себя чувствовал, если бы был на месте другого ребенка. Важно постоянно говорить о чувствах и называть их, чтобы ребенок мог их идентифицировать.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее психологи назвали 10 фраз, которые родителям лучше избегать во время разговора с ребенком.

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