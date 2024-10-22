'Ты в порядке': 10 фраз, которые родителям не стоит говорить ребенку

Во время разговора с детьми родители могут "соскользнуть" на общие фразы, такие как "практика приводит к совершенству", "ты в порядке" или "ты молодец". Оказывается, что некоторые повседневные фразы могут принести больше вреда, чем пользы.

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Эксперты издания Parents назвали 10 фраз, которых родителям лучше избегать во время разговора с ребенком. Возможно, не все из них удастся исключить, но взрослым полезно знать почему некоторые высказывания могут быть деструктивными.

"С тобой все в порядке". Если сказать ребенку, что с ним все в порядке, когда он упал и плачет, он может почувствовать себя только хуже. "Ваш ребенок плачет, потому что с ним не все в порядке",– говорит доктор психологии, консультант по вопросам родителей Дженн Берман. Малыша стоит научить понимать свои эмоции и справляться с ними.

"Поспеши!". Если ребенок тянет время за завтраком и вот-вот опоздает в школу, просьба поторопиться, создает для него дополнительный стресс, говорит Линда Акредоло, доктор философии, соавтор книги "Baby Minds".

Эксперт советует сказать "Давай поторопимся". Так ребенок поймет, что вы одна команда и оба пытаетесь достичь одной и той же цели.

"Я на диете". "Если ребенок видит, как вы каждый день встаете на весы, и слышит, как вы говорите о еде в связи с вашим образом тела, у него может сформироваться нездоровый образ собственного тела", – говорит доктор медицины Марк С. Джейкобсон.

Еду стоит оценивать как важный компонент для энергии и питания и не делить ее на "хорошую" и "плохую". Это поможет ребенку развить здоровые отношения с едой и может предотвратить развитие расстройства пищевого поведения.

"Мы не можем себе этого позволить". Автор книги "Дети и деньги" Джейн Перл советует выбрать альтернативный способ донести ту же идею. Например, так: "Мы не собираемся это покупать, потому что мы откладываем деньги на более важные вещи".

"Не говори с незнакомцами". Дети могут неправильно понять это правило и отказаться от помощи сотрудников экстренных служб. Вместо того чтобы предупреждать обо всех незнакомцах, обсудите определенные сценарии. К примеру, что будет делать ребенок, если незнакомый мужчина предложит конфеты и подвезти домой. Когда узнаете, как он справится с такой ситуацией, сможете дать четкие советы и алгоритм действий.

Важно рассказать ребенку о взрослых, которым можно доверять, или о людях, к которым можно обратиться в беде – учителе, соседе, продавце в магазине.

"Будь осторожен". Если вы скажете это, когда ребенок балансирует на турниках, это может увеличит вероятность его падения. Лучше подойдите поближе, чтобы помочь, если ребенок упадет.

"Никакого десерта, пока не закончишь ужин". Избегайте этой фразы во время ужина, поскольку это повышает восприятие ребенком ценности десерта и уменьшает его удовольствие от самой пищи. Еда не должна предлагаться в качестве награды или наказания.

"Позволь мне помочь". Когда ребенок испытывает трудности с каким-то занятием вполне естественно хотеть помочь ему. "Если вы вмешаетесь слишком рано, это может подорвать независимость вашего ребенка", – говорит Мирна Шур, доктор философии, почетный профессор психологии в Университете Дрекселя в Филадельфии.

Вместо этого задавайте наводящие вопросы, чтобы помочь ребенку решить проблему.

"Отличная работа". Исследования показали, что если делать общие комплименты по типу "Хорошая девочка" или "Молодец" каждый раз, когда ребенок осваивает навык, он станет зависимым от вашего одобрения, а не от собственной мотивации.

"Практика ведет к совершенству". Эта фраза может усилить давление, которое ребенок испытывает, чтобы победить или преуспеть. "Она посылает сообщение о том, что если вы совершаете ошибки, вы недостаточно усердно тренировались", – говорит Джоэл Фиш, доктор философии, автор книги "101 способ стать потрясающим спортивным родителем".

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