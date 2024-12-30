7 причин, почему нужно читать детям сказки: они обладают волшебной силой

Сказочные истории, связанные с воображением, волшебными событиями и местами, удивительными заданиями или вымышленными существами, предлагают гораздо больше, чем просто развлечения для детей. Сказки полезны для развития мальчиков и девочек, помогают им сформировать понимание окружающего мира, способствуют развитию творческого мышления и речевых навыков.

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Кроме того, сказки обладают волшебной силой, ведь это первый проводник детей в многогранный и полный неожиданностей мир. OBOZ.UA собрал 7 причин, почему следует читать малышам сказки и как они влияют на их развитие.

7 причин, почему следует читать сказки детям

Воображение и творчество

Сказки давно признаны мощным инструментом для развития воображения детей всех возрастов. Эти истории переносят в волшебные миры, где может произойти что угодно. Так что малыши могут представлять вещи, которые выходят за пределы повседневной жизни. Красочные описания и яркие образы в сказках также стимулируют воображение, что может расширять способность мыслить творчески.

Навыки решения проблем

Большинство сказок имеют простую структуру, где есть проблема, герой сталкивается с препятствиями, а затем находит решение. Этот упрощенный шаблон сюжета помогает детям легко определить пошаговый процесс того, что делать, когда они сталкиваются с проблемами и как найти способы их решения. Кроме того, это показывает малышам терпение и настойчивость, ведь персонажи не всегда справляются с вызовами быстро и могут нуждаться в помощи других.

Развитие языка и словарного запаса

Благодаря чтению дети естественным путем знакомятся с новыми словами, чем расширяют словарный запас. Кроме того, они узнают слова, обычно не используемые в повседневных разговорах, ведь часто они описывают волшебные события или вещи.

Навыки аудирования и памяти

Сказки обычно наполнены увлекательными приключениями, магией и интересными героями, привлекающими внимание детей. Когда малыши внимательно слушают или читают самостоятельно, они сосредотачиваются и улучшают свои навыки концентрации. Кроме того, нередко авторы произведений могут использовать повторение или рифму, что помогает мальчикам и девочкам следить за текстом и запоминать ключевые моменты. Каждый раз, когда малыши знакомятся с разными персонажами, условиями и поворотами сюжета, это помогает укрепить их память и навыки понимания.

Сотрудничество и командная работа

В большинстве сказок главные герои при преодолении проблемы объединяются с другими персонажами. Также в произведениях отмечается, что каждый из них делает что-то ценное для достижения совместного успеха. Таким образом, дети понимают, что командная работа часто необходима для достижения более важных целей.

Развитие эмпатии и сострадания

Следя за путешествиями разных сказочных героев, маленькие читатели учатся смотреть на мир чужой точкой зрения. Это помогает им понять, что другие могут чувствовать или думать иначе, чем они сами, что развивает у них эмпатию. Кроме того, во многих рассказах подчеркивается, как поступки персонажей влияют на окружающих. Например, эгоистическое или жестокое поведение может нанести вред, тогда как доброта и щедрость приводят к счастливому концу. Такие причинно-следственные сюжетные линии помогают детям понять, как их действия могут повлиять на других.

Быть смелым и преодолевать препятствия

В основе многих детских сказок часто есть невероятный герой, которому приходится сталкиваться со сложной ситуацией или препятствием. Это показывает детям, что храбрость бывает во многих формах: защите других, противостоянии злым персонажам или дальние путешествия. Малыши видят, что смелости можно достичь разными способами, так что они могут противостоять собственным страхам с большей уверенностью. Сказки также показывают, что быть смелым не значит быть бесстрашным, а скорее то, что испытывать страх иногда естественно, и его можно преодолеть.

Практикующий психотерапевт и преподаватель нейропсихологии и медицинской психологии Марина Гуменюк в интервью Starylev отметила, что сказки действительно имеют волшебную силу: учебную, развивающую, творческую. Кроме того, они влияют на формирование мышления ребенка и его поведение в течение всего времени роста.

По ее словам, психолого-педагогические исследования свидетельствуют о том, что дети всех возрастов по-разному воспринимают сказку. В 3-4 года понимание детей зависят от личного опыта. В центре внимания находится главный герой. Детей интересует его внешность, действия, поступки. Однако для таких лет важны иллюстрации, ведь чаще всего мальчики и девочки еще не могут представить персонажей.

С 4 до 5 лет расширяется круг представлений ребенка, обогащается жизненный опыт, знание. Так что дошкольники развивают умение правильно оценивать героев и события.

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