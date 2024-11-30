'Это писали для детей или профессора?' Стихотворение украинской поэтессы с 'половиной неизвестных слов' вызвало дискуссию в сети

Стихотворение украинской поэтессы Татьяны Винник "Метелица" вызвало дискуссию в одной из социальных сетей. В частности, украинцы удивлены для кого именно написанное стихотворение – для профессора или ребенка.

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Так, автор сообщения Христина Олейник на личной странице в Facebook отметила, что в детском стишке половина слов неизвестна. Однако пользователи соцсети разделились в своих мыслях по поводу синонимов в поэзии.

"Для детей надо писать простым и понятным языком, а это какое-то стихотворение для профессора чтобы не заскучал хотя бы от простоты".

"Я бы не учила такое хорошее стихотворение".

"Я язык сломала".

"Ужас, и это надо выучить наверняка?"

"А потом ребенок психует, что не может запомнить стихотворение написанное на непонятном языке со множеством незнакомых слов. Такие стихи портят нервы и родителям, и детям. Пусть такие горе-шедевры студенты-лингвисты изучают, а не дети".

"Такие все ученые, все слышали, все читали. Но не ошибаюсь, если скажу, что дети этих всех умных таких слов не знают".

"Слово "метель" является одним из рекордсменов в украинском языке по количеству синонимов. А первый рекордсмен, если правильно помню, слово "бить".

"Это же специально такой стишок, чтобы дети выучили много синонимов к слову "метель".

"Это еще раз доказывает, что наш язык очень богат! И что современные родители должны объяснять это детям, если им, конечно, не трудно оторваться от телефона и, если они сами учились в школе".

"Как хорошо в стишках описана Метелица, да еще и с рисунками. Читаешь и все себе представляешь, аж зимно становится. Автор с богатым воображением и большим запасом слов. Побольше бы таких стихов".

"Я только одно слово не знаю".

"Это, пожалуй, как в разных регионах и селах вьюгу называют! Некоторые я слышала. А некоторые первый раз слышу! Но интересно! Столько вариантов".

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