'Уровень математической подготовки настолько упал, что студенты не тянут курсы': в сети возникла дискуссия из-за снижения качества образования в Украине

Уровень математической подготовки студентов упал настолько, что соискатели образования, выбирающие направление экспериментальной физики, не тянут курсы по высшей математике и теоретической физике. В этой связи предлагается с самого начала обучать теоретиков отдельно.

Видео дня

Об этом заявил заведующий лабораторией прикладной физики Национальной академии наук Сергей Шарапов в сообщении в Facebook. Он отмечает, что в настоящее время образуется новый клан людей, обладающих искусством правильного раскрытия скобок, и учиться дальше математическим абстракциям.

"В мои времена обучение на физфаке всех студентов, как будущих теоретиков, так и экспериментаторов обучали одинаковым курсам линейной алгебры, матанализа, общей и теоретической физике (да, та же квантовая механика). Теперь же уровень математической подготовки студентов настолько упал, что те, кто выбирает экспериментальную физику, не тянут курсы по высшей математике и теоретической физике. Поэтому предлагается с самого начала обучать теоретиков отдельно", – пишет Шарапов.

"Получается так, что образуется новый клан людей, которые будут владеть искусством правильного раскрытия скобок, которых можно будет дальше учить математическим абстракциям, и которые потом будут способны овладеть квантовой механикой. Остается только подобрать хорошее название для этого клана в Украине", – добавляет он.

На сообщение отреагировал бывший министр экономики, профессор Питтсбургского университета (США) Тимофей Милованов. Он отметил, что в Украине очень быстро теряется среднее и высшее образование. Итак, если общество не опомнится и не сделает обучение приоритетом, страны не будет независимо от того, как закончится полномасштабная война России против Украины.

"Мы теряем среднее и высшее образование. Очень быстро. Если мы не опомнимся, как общество, и не сделаем образование всего общества приоритетом, у нас не будет Украины независимо от того, как закончится война. Каждый из нас может поддержать образование. Прочитать урок в школе, сделать донат, быть ментором, говорить публично о важности образования, учиться сам и показать пример другим, действовать и взрослым", – написал Милованов.

Украинцы присоединились к обсуждению и отмечали, что ситуация намного хуже, чем кажется.

"Не тянут потому, что 50 лет назад на физические факультеты шли лучшие выпускники школ. И то многие не тянули, проскакивали экзамены на везении или зубренке. Сегодня же на физику попадают те, кто не прошел на более хлебные специальности, на тот же айти. Хотя есть единицы, которые поступают, потому что действительно любят физику и науку".

"Абсолютно согласен, но фактически ситуация гораздо хуже".

"Что с высшей, не знаю. А с последствиями украинской средней сталкиваюсь каждый день как частный преподаватель. Недавно: девушка, 10 класс, не умеет работать с обычными дробями. Общий знаменатель, вот это... Так какая там квантовая механика? ( Кстати, у нас теоретикам все же давали отдельные курсы. Квантовую механику изучали все, и экспериментаторы тоже, а вот, например, квантовую электродинамику уже только теоретики. Но сейчас аудитория, где это происходило, разрушена российской ракетой)".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что студенты одного из ведущих украинских вузов не знают таблицу умножения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!