Студенты не знают таблицу умножения и как найти ''у'': в сети возникла дискуссия из-за уровня знаний в ведущем вузе Украины

В одной из социальных сетей украинский педагог Радим Губань поделился историей о том, что студент второго курса, который учится на инженера в одном из ведущих вузов, не смог найти значение "у" в уравнении. В частности, преподаватель на паре по высшей математике предложил ему решить пример 6у=24. Соискатель образования ответил, что у=24 и удивился, что его ответ не верен.

Также Губань рассказал, что есть студенты, которые даже не знают таблицу умножения. Об этом педагог написал в Facebook. Он отметил, что, несмотря на реформы Министерства образования и науки в ведущих украинских вузах, существует такая существенная проблема.

"Ко мне позвонил мой знакомый из НАНУ, которого пригласили на 0,25 ставки по совместительству проводить практические занятия по высшей математике в одном столичном национальном ЗВО с кучей выборочных дисциплин. Сказать, что его переполняли эмоции – это ничего не сказать. Он рассказывал о своих, по его словам, не обремененных таблицей умножения студентов (есть, оказывается, еще и такие)", – поделился педагог.

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"Будущий инженер во втором семестре, на паре по высшей математике не мог решить (уж не помню какое) элементарное уравнение. Тогда он попросил решить такое 6у=24. И спросил чему равен "у". Ответ догадались? А вот и нет. у=24 сказал студент. И был очень удивлен, что исправили. Ведь написано, что у=24", – добавил Губань.

Он также рассказал, что его коллега стал свидетелем ситуации, когда один студент насмехался над другим из-за его результатов на одном из экзамене. Мол, чтобы так плохо сдать тест по математике, нужно знать правильные ответы и намеренно выбрать неправильные.

Украинцы не заставили себя ждать с реакцией, отметив, что на других направлениях образования ситуация не лучше.

"А представьте уровень знаний в обычных университетах, еще и не все понимают украинский язык".

"С гуманитарными то же самое".

"Да, это правильно. В вузе Харькова, одном из лучших, студенты-старшекурсники не могли посчитать процент от числа, не говоря уже об обратном действии. Это эконом. факультет! А мы о "визиях" и прочем".

"А кто чего хочет. Если для поступления в ЗВО на инженерную специальность таблицу умножения можно не знать – значит, можно не знать. Это вопрос вступительного порога. А другой вопрос – общественная роль высшего образования, в частности качественного. Это вопрос гораздо сложнее. Если совсем уже грубо – если имеющие качественные знания не получают преимуществ над теми, кто их не имеет, то какой смысл получать качественные знания?

Кроме того, педагоги сетовали и на учебные заведения, которые ставят финансовую составляющую в приоритет.

"По-моему, проблема в том, что ЗВО не берут на себя ответственность за качество подготовки. Напротив, администрация ЗВО понимает, что отчислять студентов за неуспеваемость нельзя потому что будут финансовые потери. Поэтому имеем заложенный системный конфликт интересов. Качественная подготовка предполагает высокую требовательность, а финансовые нужды наоборот".

"Общество уже много лет показывает молодым людям, что жизненный успех никак не зависит от ума, знаний и образования. Они ходят разными тропами. Жалкий нищенский рабский статус преподавателя школы и ЗВО тому помогает. Умственный труд не ценится. Планка требований при поступлении невероятно занижена, и к тому же на коммерческую форму возьмут любого, лишь бы платил. Вот и имеем результат"/

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