7 привычек, которые присущи детям с высокой успеваемостью в школе

Существует распространенное мнение, что дети, которые хорошо учатся, просто одарены от природы. Но это только одна сторона истории. На самом же деле, ученики с высокой успеваемостью в школе придерживаются здоровых, последовательных привычек.

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Эти привычки и оказывают влияние на уровень обучения и сосредоточенность. Сайт The time of India написал о 7 основных, которые достаточно просты, но также помогают формировать их образ мышления, дисциплину и любознательность.

Они придерживаются распорядка дня

Дети, которые хорошо учатся в школе, часто соблюдают установленный ежедневный режим – фиксированное время для пробуждения, приема пищи, игры, обучения и сна. Эта последовательность создает ощущение структуры и мозг хорошо на это реагирует. Когда тело и разум знают, чего ожидать, меньше тревоги и больше места для сосредоточенности и творчества.

Они задают вопросы

Дети, получающие хорошие оценки, не боятся спрашивать "почему" или "как" в школе и дома. Это говорит об активном мышлении. Также это означает, что они не просто запоминают ответы, а осмысливают, что изучают.

Они повторяют материал

Дети с высокими баллами склонны повторять то, что они изучили в течение дня, даже если это занимает несколько минут. Это помогает мозгу хранить информацию в долговременной памяти.

Они хорошо спят

Привычка спать не менее 8-9 часов в сутки, поддерживает мозг готовый к усвоению новой информации. Сон также помогает контролировать эмоции, ключевые во время стресса перед экзаменом.

Они читают не только учебники

Дети наслаждаются книгами со сказками, журналами или научными статьями. Эта привычка расширяет общие знания, улучшает грамматику и помогает им лучше писать и говорить. Это также делает их любознательными и более открытыми к обучению.

Они избегают многозадачности во время учебы

Целеустремленность во время обучения без фоновых отвлекающих факторов помогает детям быстрее заканчивать работу над уроками и лучше запоминать. Те, кто добивается успеха, обычно держат гаджеты подальше во время учебы и выбирают тихий уголок для выполнения домашних заданий или чтения. Речь идет не о том, чтобы учиться дольше, а о том, чтобы учиться с умом.

Они учатся на ошибках, а не боятся их

Когда ребенок учится на неправильном ответе, а не чувствует себя плохо из-за этого, он уже впереди. Успешные ученики часто просматривают свои тесты, спрашивают у учителей отзывы и пытаются понять, где они ошиблись. Для них неудача – это часть учебного процесса.

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