7 советов, как воспитать ребенка, умеющего справляться со своими эмоциями в любой ситуации

Эмоции являются неотъемлемой частью жизни каждого человека, но для детей их понимание и управление может быть сложной задачей. Воспитывая ребенка, контролирующего эмоциональное состояние в любой ситуации, родители не просто учат его, они предоставляют инструменты для развития эмоционального интеллекта на всю жизнь.

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Главное понимать, что помощь детям в контроле над эмоциями состоит не в том, чтобы избежать сложностей, а в том, чтобы дать им возможность уметь справляться со своими чувствами. Сайт The time of India предлагает семь практических советов, которые помогут в этом.

Не всегда нужно исправлять ситуацию, иногда достаточно сопереживания

Когда ребенок испытывает гнев, разочарование или уныние, естественным инстинктом может быть предлагать решение или самостоятельно исправить ситуацию. Но чаще детям просто нужна ваша эмпатия, сопереживание ее эмоций. Когда родители признают и подтверждают то, что она чувствует, это формирует эмоциональное доверие и уверяет ребенка, что расстраиваться – это нормально. Поэтому вместо того, чтобы спешить предлагать решение, найдите минутку, чтобы выслушать или даже просто обнять. Это помогает ребенку понять, что его чувства важны.

Поощряйте выражать чувства, но научите делать это правильно

Разрешить детям выражать свои чувства – это правильно, но то, как они это делают, не менее важно.

Создайте безопасное пространство, где дети могут открыто говорить о своих эмоциях. Научите их способу выражения этих чувств. Например, вместо того, чтобы кричать, когда они злятся, ребенка следует научить озвучивать причины эмоционального состояния, для этого используйте такие слова, как "Я расстроен" или "Я злюсь, потому что…"

Используйте воображение, чтобы осуществить желания, которые невозможно удовлетворить сразу

Бывают случаи, когда дети не могут получить то, что хотят, сразу, будь то игрушка, лакомство или даже больше времени перед экраном. Когда ребенок разочарован, используйте его воображение, чтобы перенаправить его внимание. Вовлекайте его в творческое мышление, вопросом: "Что бы ты сделал, если бы у тебя сейчас была эта игрушка?" или "Притворимся, что мы отправляемся в приключение". Воображение может быть мощным инструментом, который помогает детям понять, что не каждое желание можно сразу осуществить, но есть и другие способы чувствовать себя хорошо и развлечься во время ожидания.

Рассказ историй: метод выражения и понимания

Рассказ историй – это фантастический способ для детей работать с эмоциями, помогающий безопасно и косвенно выражать свои чувства. Независимо от того, читаете ли вы книги или рассказываете собственные истории, персонажи историй могут быть зеркалом эмоций ребенка.

Используя сторителинг, родители могут научить ценным урокам о том, как персонажи сталкиваются с проблемами и работают со своими эмоциями, создавая таким образом возможность для детей учиться, не сталкиваясь непосредственно с проблемой.

Игра: помощь детям в работе с их эмоциями

Игра – это не просто развлечение, но и средство эмоционального самовыражения. То ли ролевые игры с куклами и фигурками, либо игры, требующие стратегии – именно игра позволяет детям прорабатывать свои эмоции более естественным и комфортным способом. Иногда, когда ребенок расстроен, привлечение его к игре, требующей сосредоточенности и взаимодействия, может помочь ему разобраться с тем, что он чувствует, не обсуждая это напрямую.

Учите навыкам решения проблем в соответствии с возрастом

Один из важнейших навыков, которые может овладеть ребёнком, – это умение самостоятельно решать проблемы. Речь идет не только о поиске решений, но и управлении эмоциями, связанными с трудностями. Научив детей разбивать проблемы на простые шаги, вы поможете им понять, что сложные ситуации невозможны. Поощряйте своего ребенка спрашивать: "Что я могу сделать, чтобы улучшить ситуацию?" вместо того, чтобы просто сосредотачиваться на том, что пошло не так.

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