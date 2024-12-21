7 советов опытной мамы, которые точно пригодятся вам во время воспитания подростков

Многие родители вступают в подростковый период своих детей без каких-либо подсказок о том, как ориентироваться в этом возрасте. Это нормально, ведь родители тоже учатся быть родителями и им необходимы подсказки.

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Мама двух детей, автор и публицист Лиза Роуэлл пишет, что быть мамой очень сложно и часто нужны другие мамы, которые скажут, что все будет хорошо, или подскажут, когда это не так. Она дала родителям несколько советов, чтобы облегчить подростковый возраст и сделать это время лучшим периодом родительства.

1. Доверяйте ценностям, которые привили подростку

Вы потратили годы, чтобы воспитать у ребенка основные черты характера, научить, как быть хорошим другом, как выбирать друзей и другим важным ценностям. Это была своего рода стажировка к подростковому возрасту ребенка. Доверьтесь прочному фундаменту, который вы уже ему дали. Не забывайте, что между вами все еще есть прочная связь.

2. Вы – источник непоколебимой любви и поддержки для подростка

Когда ваш ребенок был совсем маленьким, он приберегал для вас самые большие истерики. Потому что он чувствовал себя в безопасности рядом с вами. Подростковые годы также могут принести множество срывов. Важно удерживать шторм якорем своей любви. Продолжайте говорить ребенку, что любите его словами, действиями и временем. Вы и ваш дом — его мягкое место для приземления.

3. Будьте стойкими перед лицом подросткового бунта

Подросток может попытаться оттолкнуть вас, и в этом возрасте нормально проявлять некоторое бунтарское поведение. Это важная часть развития – он исследует свою личность, утверждает независимость и проверяет ценности. Хотя это может быть сложным и эмоционально болезненным, помните, что это естественный процесс. Не сворачивайте с пути.

4. Вы идеальная мама для своего ребенка, но это не значит, что от вас ждут идеальности

Все мамы совершают ошибки в воспитании подростков, и это нормально. Также нормально хотеть быть идеальной мамой и стремиться к этому. Когда вы допускаете ошибку, скажите себе, что ошибки совершают все и они приводят к росту, развитию и совершенству.

5. Вы делаете все, что можете

Дайте себе понять, что вы делаете все, что можете, даже в те дни, когда не хочется. Даже в те моменты, когда кричите в ответ вместо того, чтобы сохранять спокойствие. Даже когда делаете что-то не то или пропускаете красный флажок в воспитании подростка, который кажется таким очевидным. Вы все еще учитесь быть мамой.

6. Сохраняйте спокойствие даже, когда подросток теряет самообладание

Можно выйти в другую комнату, чтобы успокоится, или посчитать до ста, когда подросток ведет себя так, будто вы разрушили его жизнь, попросив вынести мусор. Защищайте свое сердце от всех неуважительных слов, которые вам бросают. Суть в том, что вы можете выработать у себя привычку не поддаваться влиянию бурного потока эмоций подростка, в котором вы оба утонете.

7. Вы не единственная, кто борется (и ваш ребенок тоже)

Познакомьтесь с другими мамами подростков, и вы поймете, что они точно также, как и вы, каждый день пытаются разобраться во всем, что касается переходного возраста.

В первые годы материнства родители склонны делиться друг с другом историями о воспитании детей, но потом наступает подростковый возраст и толпа расходится, а разговоры затихают. Родители ограничивают истории о воспитании детей картинками в социальных сетях или шепотом, в которых опускаются детали, чтобы защитить подростков или скрыть разочарование, чувство неполноценности или необоснованный стыд. Тут важно помнить, что все мамы сталкиваются с этим периодом взросления детей.

Как писал OBOZ.UA, ранее учитель начальных классов дала родителям совет, как правильно критиковать ребенка.

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