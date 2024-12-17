Как правильно критиковать ребенка: учительница начальных классов объяснила родителям на примере кривых палочек

Критикуя своих детей, родители в большинстве своем хотят для них лучшего и надеются, что ребенок сразу услышит и исправится. Но на самом деле критика часто приводит к противоположному эффекту. Чтобы такого не произошло, стоит сосредоточиться на сильных сторонах своего ребенка.

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Такой совет родителям дал украинский тренер по отцовству Владимир Швец на своей странице в Instagram. Он вспомнил пример из собственной жизни: когда дочь шла в первый класс, учительница призвала родителей хвалить ребенка за то, что у нее получается лучше всего.

Например, когда у ребенка получается писать только кривые палочки, следует выбрать из них наиболее ровную и похвалить именно за нее. Тогда ребенок будет стараться еще больше.

"Когда наша дочь шла в первый класс, ее учительница сказала родителям одну фразу, которую я не забуду никогда. Она сказала: "Ваш ребенок будет учиться, и когда он будет писать строчку палочек, вы посмотрите на эту строчку и вам покажется, что они все кривые, то найдите самую равную из них, и похвалите своего ребенка за нее. Все последующие палочки она будет стараться всеми силами сделать, как та лучшая или еще более качественной", – отметил эксперт.

Он добавил, что большинство людей, критикуя ребенка, не имеют злых намерений. Они хотят, чтобы дети делали все вовремя и качественно.

"Но если у вас есть склонность критиковать, что все не так и все нехорошо, то вспомните совет учительницы о палочках", – призвал Швец.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее тренер по отцовству Владимир Швец рассказал, как правильно ссориться при детях.

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