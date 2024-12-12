Как правильно ссориться при детях: есть один важный нюанс

Родители иногда могут позволить себе ссориться при детях даже когда конфликт проявляется слишком эмоционально. Однако важно, чтобы ребенок присутствовал и тогда, когда взрослые решают недоразумения и извиняются друг перед другом.

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Об этом сказал тренер по отцовству Владимир Швец в своем блоге в Instagram. По его убеждению, ссора должна завершиться при детях, чтобы они имели пример того, как разрешаются конфликты.

"Когда между родителями возникают конфликты, однозначно их можно проявлять перед детьми. Даже если это слишком эмоционально, ничего страшного. Но если это закончится при детях или если вы потом перед детьми извинитесь друг перед другом и этот вопрос решите. Они должны видеть, что эмоциональность – это норма. Есть определенный пик эмоциональности, есть взрыв. Но также ребенок должен видеть, как это все налаживается", – сказал Швец.

По его словам, когда ребенок придет уже в свою семью, то будет понимать, что проявлять эмоции – это нормально. Взорваться – тоже норма, но обязательно нужно объяснять и извиняться перед партнером, чтобы наладить отношения.

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