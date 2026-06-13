7 старомодных хитростей, которым сегодня не учат детей в школе, но которые бы сэкономили им много времени

Не всем детям обучение в школе дается легко. Для кого-то может быть сложной модель преподавания, для другого – конкретный предмет трудно понимать.

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Однако существуют старомодные хитрости, которым современных детей не учат в школе, но они могли бы сэкономить ученикам много времени и облегчить выполнение сложных задач. На сайте YourTango вспомнили 7 из них.

Тест на костяшках пальцев

Большинство современных детей не учат "тесту на костяшках пальцев" в школе, но если бы их учили, это сэкономило бы им много времени и энергии. Речь идет о мнемоническом приеме, который используется для определения количества дней в каждом месяце. Вы просто сжимаете кулак, начиная с января на левом мизинце, обозначая каждую костяшку и промежуток между ними как месяц, идя по порядку. Таким образом можно определить, что все месяцы с 31 днем попадают на ваши костяшки, тогда как месяцы с 30 днями или меньше попадают в промежуток.

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Трюк с умножением на 9 на пальцах

Один из самых распространенных методов, которому сегодня детей не учат в школе, является хитрость с умножением на 9 на пальцах, с помощью которого можно умножить любое число от 1 до 10 на 9, используя только свои руки. Для этого надо просто держать руки перед собой, расставив пальцы и назначить каждому пальцу число от 1 до 10. Ваш левый мизинец должен быть 1, а правый – 10. Если вы хотите умножить 9 на 3, например, вы сгинаете третий палец слева вниз, используя цифры слева, чтобы найти ответ: 27. Это означает, что у вас есть 2 пальца перед тем, что согнули, и 7 пальцев справа.

Правило пяти пальцев

Правило пяти пальцев – это инструмент, который учителя и родители могут использовать для определения уровня чтения ребенка. Для этого нужно, чтобы ребенок открыл книгу на первой странице. Он читает страницу и поднимает один палец для каждого слова, которое не знает или не может произнести. Количество пальцев, которые он поднимает до конца страницы, показывает ему, подходит ли эта книга для его уровня чтения: 0-1 палец: слишком легко; 2-3 пальца: подходит; 4-5 пальцев: слишком сложно.

Замена числа

При изучении деления хитрость с заменой числа может значительно упростить все. Этот метод использует обратную зависимость между делением и умножением, чтобы гарантировать, что при делении вы получите правильный ответ. Сначала вы должны определить делимое, делитель, и частное в задаче. Например, если вы попытаетесь разделить 20 на 4, это будет равно 5, поэтому вы определяете 20 как делимое, 4 как делитель и 5 как частное. Чтобы проверить свой ответ, вам нужно умножить частное на делитель, и если вы получите делимое, вы будете знать, что получили правильный ответ.

Метод завязывания шнуровки с помощью зайчика

Когда дети учатся завязывать шнурки, им иногда трудно понять, какой шнурок куда идет. Но метод зайчика делает это обучение веселым и простым. Все, что нужно, это создать простой узел, перекрестить петли и надежно заправить каждую петлю в бантик.

Хитрости с ключевыми словами

Хитрости с ключевыми словами важны, чтобы помочь детям точно понять, что они читают. Этот метод предусматривает просмотр различных текстов на предмет определенных ключевых слов, которые встречаются в вопросах на тесте по чтению. Определяя, какие ключевые слова есть в вопросе, и специально ища их в отрывке, ученики могут быстро и эффективно справляться с этими тестами на время.

Фокус с умножением на 12

Когда дети учатся умножать на 12, им легче использовать определенный фокус, который подчеркивает распределительное свойство умножения, подчеркивая, что 12 рассматривается 10 + 2. Например, для 12 x 7 сначала умножают 10 x 7, что дает 70; затем умножают 7 x 2, что дает 14. Чтобы получить ответ, добавляют 70 + 14, что равно 84.

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