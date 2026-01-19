Чем счастливее учителя, тем лучше результаты: новое исследование показало, как повысить успеваемость учеников

Новое исследование Манчестерского университета (Великобритания) показало, что счастливые учителя помогают сделать счастливее учеников и улучшить результаты их обучения. Инициатива предусматривала введение национального движения, которое ставит благополучие в основу образования.

Видео дня

Так, школы, где сосредотачиваются на здоровье, счастье и крепкой связи как учеников, так и работников, становятся более позитивными и продуктивными местами для обучения и преподавания. Программы, адаптированные к потребностям каждого заведения, помогают учителям чувствовать себя ценными, а ученикам – более вовлеченными. О результатах исследования информирует Рhys.org.

Один из учителей отметил, что если работники учебного заведения счастливы и расслаблены, то уроки, которые они проводят, становятся лучше. Несмотря на различия школ, участвовавших в исследовании, все они разделяли обязательства поддерживать благополучие как часть школьной культуры и увидели реальные преимущества в посещаемости, сосредоточенности и моральном духе.

"Дети учатся лучше всего, когда чувствуют себя в безопасности, здоровыми и поддержанными, и то же касается учителей. Подход Well Schools показывает, что благополучие – это не роскошь или дополнение, а основа замечательного образования", – сказал один из исследователей.

Программы благополучия лучше всего работали, когда их возглавляли старшие руководители школ, но формировали их совместно педагоги и школьники. Такие инициативы, вроде "сохранить, настроить или выбросить", помогли учителям уменьшить лишнюю нагрузку. Согласно выводам, школы, которые инвестируют в здоровье и счастье своих сотрудников и учеников, не просто улучшают образование – они формируют более сильные, добрые общины.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ученые объяснили, стоит ли учиться во время зимних и летних каникул.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!