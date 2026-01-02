'Дети забывают, как пишутся собственные имена!' Исследование показало, стоит ли учиться во время зимних и летних каникул

Родители часто волнуются, что дети забывают, как писать собственные имена, не помнят таблицу умножения, плохо читают и отстают в учебе после длительных школьных каникул зимой или летом. Ученые более 100 лет изучали идею о том, что школьники имеют образовательные потери из-за каникул, однако последние из исследований показали, что мальчики и девочки быстро возвращают знания, как только восстанавливается школьный распорядок.

Ученые отмечают, что так же как и взрослым нужен ежегодный отпуск для восстановления сил, так и детям необходимо иметь длительный отдых. Именно каникулы помогают школьникам восстановиться от физической и умственной усталости, которая накапливалась в течение учебного года, провести время с семьей и исследовать интересы, которые не вписываются в школьную программу, в собственном темпе. Об этом информирует Рhys.org.

Кроме того, длительные перерывы позволяют заниматься различными видами обучения – от социального до культурного, физического и эмоционального. Для детей младшего возраста обучение плаванию, выпечка или путешествия с семьей могут способствовать их развитию. Исследования четко показывают, как свободная игра на свежем воздухе помогает развивать моторику, устойчивость, креативность и самостоятельность. Для подростков работа на условиях неполного рабочего дня, волонтерство, творческие занятия, организованные спортивные или общественные мероприятия предлагают возможности развития уверенности, ответственности и реальных навыков.

Ученые утверждают, что на каникулах следует придерживаться предусмотренного режима сна, чтения перед сном или тихого часа днем без экранов. Зато не нужно требовать от детей придерживаться школьного распорядка. Тем школьникам, которые испытывали трудности в учебе, можно предложить ненавязчивую поддержку без школьной атмосферы.

Однако согласно исследованиям, когда дети чувствуют связь, спокойствие и безопасность, они более готовы к обучению с началом нового учебного года.

Также родители могут добавить мягкое погружение в повседневную грамотность и математические навыки: чтение меню, помощь в планировании бюджета на праздничные мероприятия, составление списка покупок и измерения ингредиентов во время приготовления пищи.

