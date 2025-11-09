Как не 3 октября, то 3 'лиздопада'. Сеть рассмешили тетради детей, вернувшихся в школу после каникул

Мама украинского школьника Ксения с никнеймом KsuChorna поделилась записями ребенка в школьной тетради, где было написано "3 лиздопада" вместо "листопада". Женщина указала, что это первый день после "каникулов", вместо "каникул".

Сообщение в TikTok набрало почти 400 тысяч просмотров. В комментариях украинцы делились жемчужинами записей собственных детей. В частности, некоторые из них указывали, что после того, как школьники вышли на учебу с каникул, то вместо ноября писали октябрь.

"У моего было 3 октября и учительница не исправила, видимо тоже еще октябрь".

Пользователи соцсети также рассказали, что их дети писали с другими ошибками. Например, вместо "ноября" было "лістопад", "лестопадо", "жовпянь" или "лизточки".

"А у нас лістопад"

"Моя пришла с 3 листоБада, думал то мы одни такие".

"У нас 3 леспопадо".

"У нас был "жовПЯнь"

"А первое Жопня (октября) не хотите? Когда-то мой сын "отмочил", смеялись все".

"Лизточки".

