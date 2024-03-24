7 вещей, которые делают почти все родители и нечаянно отталкивают от себя детей

Иногда простые вопросы, которые задают родители детям, могут заставить мальчиков и девочек отдалится от взрослых. Эксперты советуют стать на место сыновей и дочерей и понять, что им действительно нужно в общении.

Bright Side собрал 7 вещей, которые часто делают родители, чем не нарочно отталкивая от себя детей, и что делать, чтобы это предотвратить. Подробности читайте дальше в материале.

Позволяют настроению влиять на отношения с ребенком

Это не значит, что взрослые должны скрывать свои эмоции, но они должны помнить о том, как ими управлять. В частности, стоит попытаться найти способы лучше справиться с собственными стрессовыми ситуациями. Даже если родители думают, что дети еще слишком малы, чтобы понять чувства, однако они чувствительны к настроению окружающих.

Например, постоянный стресс может вызвать бурную реакцию на просьбы мальчиков и девочек, что приведет к тому, что они будут отдаляться. Специалисты советуют находить время для того, чтобы гармонизировать свое состояние и ресурс для эмоциональной поддержки детей, которая им необходима.

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Многозадачность во время разговора может вызвать чувство обесценивания

Дети не всегда настроены на разговоры. Но когда они приходят к родителям, им нужно полное внимание. В противном случае малыши будут думать, что они не в приоритете и не важны. Подобные ситуации приведут к тому, что мальчики и девочки будут держать свои эмоции в себе и перестанут делиться. Именно поэтому, когда ребенок обращается с чем-то важным, нужно остановиться и полностью приобщиться к разговору.

Постоянный расспрос о проблемах может раздражать

Непрерывный расспрос сыновей и дочерей о том, что их беспокоит, может раздражать и вызвать желание решить свои проблемы наедине. Каждый справляется со стрессом по-разному, и дети не исключение. Вот почему вместо того, чтобы заставлять ребенка говорить то, что он не хочет, следует пытаться задавать ему менее прямые и навязчивые вопросы.

Несерьезное восприятие проблем ребенка

Взрослые должны воспринимать ребенка серьезно, даже если его чувства или реакция кажутся бессмысленными. Вместо того, чтобы дразнить их по поводу ситуации, в которой они оказались, родителям можно поделиться собственным опытом или воспоминаниями, чтобы помочь справиться с проблемой.

Рассказывать другим секреты ребенка

Рассказывая своим друзьям или семье то, что ребенок сказал по-секрету, приведет к тайнам. Взрослым следует распознавать эмоции мальчиков и девочек и стараться не делиться ими чрезмерно. Ведь это может задеть их чувства и вызвать тревогу.

Сразу спрашивать, как прошел день

Когда маленькие дети перегружены, они устают и не могут проявить зрелость. Именно поэтому следует дать им время, чтобы они отдохнули, прежде чем спрашивать, как прошел их день. Скорее всего, когда они будут готовы, то сами придут поделиться эмоциями.

В случае, если подростки не открываются, можно попытаться задать им точные вопросы, например, понравился ли учителю их рисунок или кто рассмешил их в школе. Либо же взрослые могут сначала рассказать о своем дне, чтобы привлечь к разговору сына или дочь.

Давить при проявлениях признаков независимости

Когда дети ищут больше свободы в своих действиях, родители часто воспринимают это как отсутствие уважения к ним или потерю контроля. Такая реакция может приводить к большему давлению на них.

Эксперты советуют вместо того, чтобы устанавливать более строгие правила, позволить ребенку создать некоторые собственные и наблюдать, справится ли он с ответственностью. Когда школьник увидит, что ему доверяют, он, скорее всего, станет более ответственным.

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