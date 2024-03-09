Это самое худшее, что можно сказать ребенку. Эксперт по образованию назвала фразу, которой должны избегать все родители

Когда ребенок паникует, хуже всего, что ему можно сказать – это успокойся, рассказала эксперт по образованию Рэйчел Ромер. По ее мнению, такие слова не подтверждают эмоции ребенка и не помогают ему понять свои чувства, выставляя их как не важные.

В интервью CNBC Ромер уверяет, что мальчиков и девочек лучше учить спокойствию через собственную демонстрацию. Кроме того, специалист советует использовать упражнения, чтобы помочь ребенку успокоиться и выразить свои эмоции.

"Я воспитываю двоих 4-летних детей, и я думаю о том, что когда они тревожатся, сказать "успокойся" – это самое худшее, что можно сказать ребенку такого возраста", – уверяет Ромер.

По ее словам, управление тревогой является одной из самых сложных задач, с которой могут столкнуться маленькие школьники и подростки. Для этого она рекомендует использовать упражнение контролируемого дыхания. Сначала делать это вместе, чтобы синхронизировать процесс.

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Психолог Дэниел Гоулман уверяет, что такие методы помогают расслабиться, что изменяет физиологические процессы с возбуждения симпатической нервной системы на восстановление парасимпатической, отвечающей за покой.

В то же время эксперт по психологии Адам Грант советует переформировать тревогу на приятное волнение, сказав себе: "Слушай, тревога включает неопределенность. Да, вполне возможно, что может произойти что-то плохое, но также возможно, что может произойти что-то хорошее".

Подобное упражнение родители могут делать со своими детьми. Разговаривая с малышами специалисты советуют менять фразы "Я знаю, что ты волнуешься, но…" или "Давайте попробуем успокоиться" на "Я знаю, что ты взволнован, и…".

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