Что нужно говорить детям, которые злятся или огорчены: психолог подсказала родителям три фразы

Детский психолог Кейтлин Славенс рассказала, что гнев – не всегда плохо. По ее словам, это сложная эмоция, и родителям может быть тяжело наблюдать, как ребенок пытается с ним управлять. Однако это звонок того, что с сыном или дочкой плохо повелись или оскорбили.

Эксперт по психологии поделилась с CNBC тремя фразами, которые она советует использовать в ситуации, когда ребенок злится или расстраивается. Она уверяет, что эти слова помогут правильно выразить свои эмоции.

Фразы, которые помогут детям выразить гнев или уныние:

"Я вижу, что ты сейчас злой из-за этого, и я понимаю почему"

Взрослый мозг может распознать, что гнев иногда является незначительным неудобством. Но для детей это может показаться огромным, потрясающим и несправедливым. Потому они должны знать, что их слышат и видят. Когда они поймут, что взрослые действительно на их стороне, им будет легче контролировать свои эмоции.

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"Меня волнует, как ты себя чувствуешь, и я помогу тебе справиться с этим. Что мы можем сделать прямо сейчас?

Нужно донести до ребенка, что вы команда и всегда будете рядом, чтобы помочь ему преодолеть все большие и беспорядочные эмоции. Это также свидетельствует о стабильности в желании поддерживать их.

Следует доносить ребятам, что вы хотите предложить способы помочь им выразить свой гнев. По словам специалиста, некоторые дети нуждаются в движении, некоторые любят рисовать, а некоторым нужен комфорт. Спросите у них, что им поможет чувствовать себя наиболее безопасно.

"Насколько велик твой гнев сейчас?"

Эта стратегия подразумевает экстернализацию. Дети часто не хотят признавать, что они испытывают эмоцию, которую воспринимают как негативную. Однако когда они смогут выйти за пределы себя и наблюдать за своими ощущениями, то получат возможность взять их под контроль и работать, чтобы уменьшить негативное состояние.

По словам психолога, дети не могут научиться управлять своим гневом, если не увидят, как это делают взрослые. Она советует сохранять спокойствие в ситуации, когда нервничает малыш. Таким образом родители подают пример, как вести себя повзрослев.

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