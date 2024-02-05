Что нужно говорить детям, которые злятся или огорчены: психолог подсказала родителям три фразы
Детский психолог Кейтлин Славенс рассказала, что гнев – не всегда плохо. По ее словам, это сложная эмоция, и родителям может быть тяжело наблюдать, как ребенок пытается с ним управлять. Однако это звонок того, что с сыном или дочкой плохо повелись или оскорбили.
Эксперт по психологии поделилась с CNBC тремя фразами, которые она советует использовать в ситуации, когда ребенок злится или расстраивается. Она уверяет, что эти слова помогут правильно выразить свои эмоции.
Фразы, которые помогут детям выразить гнев или уныние:
- "Я вижу, что ты сейчас злой из-за этого, и я понимаю почему"
Взрослый мозг может распознать, что гнев иногда является незначительным неудобством. Но для детей это может показаться огромным, потрясающим и несправедливым. Потому они должны знать, что их слышат и видят. Когда они поймут, что взрослые действительно на их стороне, им будет легче контролировать свои эмоции.
- "Меня волнует, как ты себя чувствуешь, и я помогу тебе справиться с этим. Что мы можем сделать прямо сейчас?
Нужно донести до ребенка, что вы команда и всегда будете рядом, чтобы помочь ему преодолеть все большие и беспорядочные эмоции. Это также свидетельствует о стабильности в желании поддерживать их.
Следует доносить ребятам, что вы хотите предложить способы помочь им выразить свой гнев. По словам специалиста, некоторые дети нуждаются в движении, некоторые любят рисовать, а некоторым нужен комфорт. Спросите у них, что им поможет чувствовать себя наиболее безопасно.
- "Насколько велик твой гнев сейчас?"
Эта стратегия подразумевает экстернализацию. Дети часто не хотят признавать, что они испытывают эмоцию, которую воспринимают как негативную. Однако когда они смогут выйти за пределы себя и наблюдать за своими ощущениями, то получат возможность взять их под контроль и работать, чтобы уменьшить негативное состояние.
По словам психолога, дети не могут научиться управлять своим гневом, если не увидят, как это делают взрослые. Она советует сохранять спокойствие в ситуации, когда нервничает малыш. Таким образом родители подают пример, как вести себя повзрослев.
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