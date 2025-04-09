7 жизненных навыков миллениалов с 90-х годов, которые сегодня полностью устарели

В 90-е годы в мир пришло немало нового и интересного. Люди изучали новые технологии и приобретали навыки, о которых раньше не задумывались. Но большинство из них уже сегодня не актуальны, они полностью устарели, оставив лишь воспоминания о развитии и умении.

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К поколению миллениалов или Y относят людей, родившихся в промежутке между 1980 и 1996 годами, то есть на момент наступления нового тысячелетия они были в юном возрасте. Сайт YourTango подготовил список самых популярных и нужных их навыков тогда, среди которых дискеты, перекручивание кассет вручную и текстовые сообщения на кнопочных телефонах.

Использование дискет

Информацию с персонального компьютера можно записывать на маленькие квадратные дискеты. Сегодня никто из детей не поймет, как их применяли. Но, в сущности, именно они были предшественниками флэш-накопителей USB и облачных хранилищ.

Графические эффекты WordArt и ClipArt

Эти программы все еще являются частью Microsoft Word, но ими уже никто не пользуется. Инструменты WordArt и ClipArt позволяли миллениалам вставлять изображения и затейливые слова в любой документ, особенно если это была презентация или реферат для домашнего задания. Наверное, ни один проект не выглядел завершенным, если в названии не был использован WordArt.

Запись компакт-дисков

Впервые компакт-диски стали использоваться в 1982 году. По мере развития технологий, они вышли за рамки простого способа прослушивания конкретного альбома вашей любимой группы. Вместо этого появилась возможность записывать свою музыку, создавая собственные микс-альбомы. Современных подростков это удивит, ведь сегодня музыку можно слушать с любого устройства с доступом в Интернет, хотя и компакт-диски своих родителей они наверняка помнят.

Запись с помощью видеомагнитофона

А как насчет видеомагнитофона? Пик их популярности пришелся на 70-е – 2000-е годы. Сначала только для просмотра фильмов дома, затем пользователи начали записывать на эти кассеты домашние важные события, чтобы просмотреть позже. Большинство миллениалов помнят стопку аккуратно обозначенных кассет VHS, которые лежали где-то вблизи телевизора и видеомагнитофона.

Перемотка ленты обратно в кассету

До появления компакт-дисков были кассеты. В начале 90-х годов их популярность уже уменьшилась, однако многие миллионеры все еще помнят, как перематывали ленту кассеты, иногда вырывавшейся из катушки. Для этого нужно было использовать карандаш, ведь кассетные отверстия были идеального размера, чтобы с его помощью замотать ленту назад. На кассеты пользователи записывали свою любимую музыку, чтобы слушать во время прогулок на проигрывателе.

Запоминание телефонных номеров

В 90-х годах мобильных телефонов было немного, и даже когда они приобрели популярность, количество номеров, которое можно было сохранить в телефоне, было небольшим. Все остальные нужно было запоминать или записывать в блокнот (этот навык хорошо помнит и поколение "Беби Бумеры" и "Х"). Согласно результатам опроса от WhistleOut, номера важных людей наизусть знают лишь 49,4% респондентов (от двух до пяти телефонных номеров).

Текстовые сообщения T9

Мобильные телефоны только начали появляться у обычного человека, а такого понятия как смартфон с сенсорным экраном вообще никто не знал. Это были кнопочные телефоны с клавиатурой, где кнопку нужно было нажимать несколько раз, чтобы получить нужную букву. Дело облегчило изобретение Мартина Кинга – T9 или Text on 9 Keys. Это позволило пользователям вводить слова, нажимая одну клавишу каждой буквы. Благодаря T9, пользователи мобильных телефонов могли набирать сообщения быстрее и писать большие тексты. Сегодня эта функция уже прогрессировала, и смартфон умеет угадывать слово, которое вы планируете написать, или совсем расшифровывает голосовые указания.

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