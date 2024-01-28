70 родителей очень успешных детей раскрыли стиль воспитания №1, который они использовали

Родители детей, которые преуспели, рассказали, какого метода воспитания они придерживались. По их словам, самое главное – иметь уважение в отношениях.

Эксперт по воспитанию Марго Бисноу, которая общалась с 70 родителями успешных детей, рассказала, что взрослые устанавливали строгие правила, однако всегда уважали выбор детей. Собранными советами она поделилась с CNBC.

По словам Бисноу, уважающие родители ценят индивидуальность, не пытаются диктовать свои правила, позволяя школьникам делать свой выбор. Такого же мнения придерживается и психолог Анжела Дакворт.

"Уважающие родители точно оценивают психологические потребности детей. Они понимают, что им нужна любовь, ограничение и свобода, чтобы полностью раскрыть свой потенциал. Их авторитет базируется на знании и мудрости, а не на силе", – отмечает эксперт.

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Специалисты собрали 3 пункта, которые помогают развить уважительное родительство.

Первое – это соблюдение структуры:

Разрешить детям делать собственный выбор, если их ожидания оправдываются.

Дать советы, как можно сделать лучше.

Ждать, что они что-то сделают, даже когда это тяжело.

Одним из примеров поделился успешный продюсер Riot Games для League of Legends. Он рассказал, что родители позволили ему бросить обучение, когда он получил стажировку в компании ведущего производителя видеоигр.

Второе – поддержка :

Дать детям право на свою точку зрения.

Уважать их частную жизнь.

Не вносить постоянные поправки в свои действия или разговор.

Уоллах получил ценный урок от своей мамы. В частности она предоставила ему определенное количество средств для инвестирования. Парень часами исследовал компании, однако сам должен был решить, куда именно вкладывать деньги. В течение 6 лет он потерял большую часть сбережений, однако из этого состоял процесс обучения.

Мама Уоллаха обсуждала с ним его выбор, помогала анализировать и относилась к нему как к взрослому. Таким образом, парень смог развить собственные таланты в этом деле, не страдая от неудач.

Третье – теплота.

Дать детям знать, что они могут обратиться к вам за помощью.

Проводить с ними качественно время.

Вместе участвовать в милосердных мероприятиях.

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Ранее OBOZ.UA рассказывал, что психолог поделилась главным правилом воспитания детей и дело не в том, сколько времени проводить с ними.

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