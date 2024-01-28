70 родителей очень успешных детей раскрыли стиль воспитания №1, который они использовали
Родители детей, которые преуспели, рассказали, какого метода воспитания они придерживались. По их словам, самое главное – иметь уважение в отношениях.
Эксперт по воспитанию Марго Бисноу, которая общалась с 70 родителями успешных детей, рассказала, что взрослые устанавливали строгие правила, однако всегда уважали выбор детей. Собранными советами она поделилась с CNBC.
По словам Бисноу, уважающие родители ценят индивидуальность, не пытаются диктовать свои правила, позволяя школьникам делать свой выбор. Такого же мнения придерживается и психолог Анжела Дакворт.
"Уважающие родители точно оценивают психологические потребности детей. Они понимают, что им нужна любовь, ограничение и свобода, чтобы полностью раскрыть свой потенциал. Их авторитет базируется на знании и мудрости, а не на силе", – отмечает эксперт.
Специалисты собрали 3 пункта, которые помогают развить уважительное родительство.
Первое – это соблюдение структуры:
- Разрешить детям делать собственный выбор, если их ожидания оправдываются.
- Дать советы, как можно сделать лучше.
- Ждать, что они что-то сделают, даже когда это тяжело.
Одним из примеров поделился успешный продюсер Riot Games для League of Legends. Он рассказал, что родители позволили ему бросить обучение, когда он получил стажировку в компании ведущего производителя видеоигр.
Второе – поддержка :
- Дать детям право на свою точку зрения.
- Уважать их частную жизнь.
- Не вносить постоянные поправки в свои действия или разговор.
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Третье – теплота.
- Дать детям знать, что они могут обратиться к вам за помощью.
- Проводить с ними качественно время.
- Вместе участвовать в милосердных мероприятиях.
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Ранее OBOZ.UA рассказывал, что психолог поделилась главным правилом воспитания детей и дело не в том, сколько времени проводить с ними.
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