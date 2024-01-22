Психолог поделилась ключом №1 к воспитанию успешных детей: дело не в том, сколько времени вы проводите с ними

Большинство работающих родителей могут чувствовать вину за то, что проводят много времени на работе и мало уделяют его детям. Однако доцент психологии Това Кляйн уверяет, что самое главное – это качество общения.

Своими советами специалист поделилась с CNBC. По ее словам, качество проведенного времени с родителями – самый большой катализатор развития ребенка и будущего его успеха.

Эксперт уверяет, что не стоит попытаться успеть все за свободные часы, ведь дети просто хотят побыть рядом.

"Они просто желают быть с вами. Они хотят сидеть у вас на коленях и читать книгу, или ваш старший ребенок хочет бросать с вами фризби", – говорит психолог.

Она добавляет, что планирование и проведение однодневной поездки в свободное время может усилить стресс для взрослых и детей. В частности, это не укрепит эмоциональную связь.

По словам Кляйн, в таких ситуациях для малышей важнее, чтобы их ценили и слышали. Она говорит, что проводить время в путешествии можно, но иногда, по ее словам, грандиозные планы менее важны, чем просто провести время с детьми в сдержанной обстановке.

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Психолог рекомендует найти простые способы качественно провести время. Детям гораздо важнее знать, что у них рядом есть кто-то, кто их выслушает и не осудит.

"Если в течение недели вы проводите со своим ребенком всего полчаса, это не обязательно должно быть очень весело, но это может быть объятие, когда он просыпается и завтракает", – говорит специалист.

Она также советует каждое утро напоминать детям, что вечером с нетерпением будут ждать их рассказа о том, как прошел день.

В случае если малышам будет недостаточно внимания, они покажут это своими действиями. В младшем возрасте это может проявляться в большем количестве истерик, чем обычно. В частности, может быть бросание игрушек или удары родителей или братьев и сестер.

Кляйн уверяет, что одной из причин, почему родители не уделяют достаточно внимания, может быть телефон. Специалист советует освободить один день, чтобы не отвлекаться на дела и провести время с сыном или дочерью.

"Если вы не можете уложить своих детей спать, вы можете прийти домой и поцеловать их, пока они спят. А потом сказать утром: "Когда я пришел вчера вечером, я поцеловал тебя и укрыл одеялом. Такие слова помогают поддерживать связь", – делится психолог.

Исследования подтверждают, что нет связи между количеством времени, которое родители проводят с детьми в возрасте от 3 до 11 лет, и их успехом в дальнейшей жизни. Специалисты советуют сосредоточиться на создании значимых связей путем укрепления внутренней мотивации.

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