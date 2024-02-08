70 родителей очень успешных людей поделились, какие "редкие" навыки все они советовали овладеть своим детям

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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70 родителей очень успешных людей поделились, какие 'редкие' навыки все они советовали овладеть своим детям

Эксперт по воспитанию детей и писательница Марго Бисноу поделилась "редкими" навыками, которые получили успешные люди от своих родителей. В частности, они помогали развивать интерес у своих сыновей и дочерей.

По словам Бисноу, именно эти умения повлияли на воспитание уверенных, бесстрашных и выносливых детей, которые преуспели в будущем. Своими советами специалист поделилась с CNBC.

70 родителей очень успешных людей поделились, какие ''редкие'' навыки все они советовали овладеть своим детям

Эксперт по воспитанию детей отмечает, что любознательность – редкий навык у современных ребят и это очень востребованая черта в эпоху цифровых технологий. Способность позволяет мыслить глубже и критично, находя более творческие решения.

Бисноу собрала три пункта, которые способствуют развитию интереса у современных детей:

Поощрение исправлять вещи

Специалист советует давать возможность детям чинить вещи, ведь это помогает развить им навыки принятия решений и преодоления проблем. В частности, если дома есть что-то, требующее ремонта, например, неисправная лампочка или протекающий кран, эксперт рекомендует использовать это как возможность для обучения. Она привела в пример историю молодого человека Роберта Стивенса, который в 24 года стал основателем компании по ремонту техники.

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70 родителей очень успешных людей поделились, какие ''редкие'' навыки все они советовали овладеть своим детям

В детстве родители не сердились на то, что он откручивал все дверные ручки в доме и говорили ему, что он должен вернуть их обратно. Вскоре он стал "мальчиком, умеющим все чинить" в семье.

"Я разобрал радио, чтобы выучить его. Роберт может поправить все. Это дало мне чувство гордости и самоуважения", – поделился успешный предприниматель.

Вселить уверенность в то, что можно решать проблемы

Соучредитель платформы пирингового кредитования Джессика Джекли рассказала, что ее мама ежедневно укрепляла уверенность в себе. В частности, девушка могла делать все, что захочет, вне зависимости от того, насколько недостижимым и амбициозным это кажется. Кроме этого, в семье действовало правило никогда не скучать.

"Мы всегда учились чему-то вместе, играли в игры, исследовали или имели маленькие приключения. Этот дух подготовил меня к тому, чтобы стать предпринимателем – быть проактивным и видеть возможности в мире", – поделилась Джекли.

70 родителей очень успешных людей поделились, какие ''редкие'' навыки все они советовали овладеть своим детям

Задавать трудные вопросы

Мама лидера социальных инноваций Маура Густафсон поделилась, что она никогда не делала выбор вместо своего ребенка, а поощряла его думать самостоятельно и быть независимым.

"Лучший способ сделать это – задать им вопросы. К примеру, ваш ребенок вышел на улицу во время грозы. Вы можете спросить его: "Ты поставил себя в очень рискованную ситуацию. Как ты это анализировал?", "Что побудило тебя сделать то, что ты сделал?", "Узнал ли ты что-нибудь из этого опыта, что заставило бы тебя по-другому оценить риск в следующий раз?" – делится Густафсон.

По ее словам, такие вопросы показывают, что родители уважают суждения ребенка и таким образом укрепляют его уверенность. Также это учит ребят, как управлять рисками и выбирать между разными возможностями, учитывая разноплановые компромиссы и последствия.

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