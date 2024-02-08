70 родителей очень успешных людей поделились, какие ''редкие'' навыки все они советовали овладеть своим детям

Эксперт по воспитанию детей и писательница Марго Бисноу поделилась "редкими" навыками, которые получили успешные люди от своих родителей. В частности, они помогали развивать интерес у своих сыновей и дочерей.

По словам Бисноу, именно эти умения повлияли на воспитание уверенных, бесстрашных и выносливых детей, которые преуспели в будущем. Своими советами специалист поделилась с CNBC.

Эксперт по воспитанию детей отмечает, что любознательность – редкий навык у современных ребят и это очень востребованая черта в эпоху цифровых технологий. Способность позволяет мыслить глубже и критично, находя более творческие решения.

Бисноу собрала три пункта, которые способствуют развитию интереса у современных детей:

Поощрение исправлять вещи

Специалист советует давать возможность детям чинить вещи, ведь это помогает развить им навыки принятия решений и преодоления проблем. В частности, если дома есть что-то, требующее ремонта, например, неисправная лампочка или протекающий кран, эксперт рекомендует использовать это как возможность для обучения. Она привела в пример историю молодого человека Роберта Стивенса, который в 24 года стал основателем компании по ремонту техники.

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В детстве родители не сердились на то, что он откручивал все дверные ручки в доме и говорили ему, что он должен вернуть их обратно. Вскоре он стал "мальчиком, умеющим все чинить" в семье.

"Я разобрал радио, чтобы выучить его. Роберт может поправить все. Это дало мне чувство гордости и самоуважения", – поделился успешный предприниматель.

Вселить уверенность в то, что можно решать проблемы

Соучредитель платформы пирингового кредитования Джессика Джекли рассказала, что ее мама ежедневно укрепляла уверенность в себе. В частности, девушка могла делать все, что захочет, вне зависимости от того, насколько недостижимым и амбициозным это кажется. Кроме этого, в семье действовало правило никогда не скучать.

"Мы всегда учились чему-то вместе, играли в игры, исследовали или имели маленькие приключения. Этот дух подготовил меня к тому, чтобы стать предпринимателем – быть проактивным и видеть возможности в мире", – поделилась Джекли.

Задавать трудные вопросы

Мама лидера социальных инноваций Маура Густафсон поделилась, что она никогда не делала выбор вместо своего ребенка, а поощряла его думать самостоятельно и быть независимым.

"Лучший способ сделать это – задать им вопросы. К примеру, ваш ребенок вышел на улицу во время грозы. Вы можете спросить его: "Ты поставил себя в очень рискованную ситуацию. Как ты это анализировал?", "Что побудило тебя сделать то, что ты сделал?", "Узнал ли ты что-нибудь из этого опыта, что заставило бы тебя по-другому оценить риск в следующий раз?" – делится Густафсон.

По ее словам, такие вопросы показывают, что родители уважают суждения ребенка и таким образом укрепляют его уверенность. Также это учит ребят, как управлять рисками и выбирать между разными возможностями, учитывая разноплановые компромиссы и последствия.

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