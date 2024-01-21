Эксперт по воспитанию назвала 5 признаков того, что ваш ребенок будет успешным

Эксперт по воспитанию детей Марго Бисноу, которая пообщалась с 70 родителями, воспитавшими успешных предпринимателей, рассказала пять черт, которые присущи им всем. Специалист призвала взрослых не переставать верить в своих детей, и они обязательно добьются успеха.

Своими советами эксперт поделилась с CNBC. Она подчеркнула, что родителям не стоит волноваться за успех своего ребенка, если он владеет этими пятью навыками.

Страстность

Наиболее важная мысль, которую говорили взрослые о своих успешных детях – что они всегда имели пристрастие к тому, что делают. Они упорно работали над тем, чтобы стать лучшими в любом деле. По словам эксперта, именно благодаря своей решимости парни и девушки добились успеха и продолжили лучше всего делать свое дело. Даже если со временем их интересы изменились, они все равно жаждали делать все как можно лучше.

Настойчивость

Такие дети учатся продолжать – пытаться и терпеть неудачи несколько раз, однако не останавливаться. Все родители рассказывали эксперту, что даже когда их дети говорили, что они не умнее других людей, однако когда они во что-то вовлечены, то могут работать больше, чем кто-либо другой, и никогда не сдадутся, пока не доведут дело до конца.

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Любознательность

В каждом ребенке, который добился успеха, по словам Бисноу, живет любознательность. Как рассказали родители, их сыновья и дочери всегда смотрели на любые вещи и задавали себе вопрос: "Так должно быть? Могу ли я сделать это лучше? Есть ли что-то, что я мог бы сделать, чтобы улучшить то, что могло бы стать будущим для бизнеса или некоммерческой организации или могло бы улучшить рейтинг?". Они спрашивали себя, что они могут сделать для того, чтобы стать выдающимися художниками или активистами. По словам специалиста, такие дети сомневаются в вещах из-за того, что всегда думают, как их улучшить.

Самозанятость

Как рассказывает Бисноу, если ребята поняли, что хотят делать, им не нужно спрашивать разрешения или проверять, пригодится ли это. Она подчеркивает, что достигшие успеха дети, всегда идут к цели и пытаются улучшить свои результаты. Именно потому, что они уверены в том, что могут сделать что-то лучшее, чем оно есть, они и преуспели в жизни.

Риск

Дети, которые преуспели когда выросли, не боялись потерпеть неудачу. По словам Бисноу, это очень важно. Она обращает внимание, что ребят никогда не наказывали родители за то, что у них что-то не получилось. Именно поэтому они не боятся рисковать и во взрослой жизни.

"Итак, родители, если ваш ребенок не лучший ученик, если учителя не любят его, если он не является врожденным лидером – не волнуйтесь. Если он владеет этими пятью навыками – поверьте в них. Покажите им, что это нормально, что вы знаете, что они добьются успеха и верите в это", – отметила Бисноу.

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