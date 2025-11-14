70 тысяч учителей потеряют работу, если нагрузку увеличат с 18 до 22 часов: профсоюз обратился в Раду

Профсоюз работников образования и науки Украины обратился к Верховной Раде с требованием не увеличивать нагрузку для учителей с 18 до 22 часов. По словам объединения, если это произойдет, то более 70 тысяч педагогов потеряют работу.

Об этом говорится в заявлении профсоюза по недопущению сужения прав и массового увольнения учителей. В обращении выражен категорический протест относительно предложенных народными депутатами изменений в государственном бюджете.

"Увеличена норма педагогической нагрузки учителя с 18 до 22 учебных часов в неделю, что грозит сокращением на 22,2% ставок учителей и, как следствие, – увольнению более 70 тысяч учителей", – говорится в заявлении.

Кроме того, предложенные парламентом изменения приведут к уменьшению надбавок за выслугу лет тем работникам, у которых педагогический стаж составляет от 10 до 20 лет. А также лишению права на надбавку за выслугу лет учителям со стажем от 5 до 6 лет.

В то же время, согласно предложению парламента, руководители вынуждены будут прекратить бессрочные трудовые договоры с педагогами и заключить с ними трудовые договоры сроком от одного до пяти лет без проведения конкурса и уволить тех, кто не согласится на такие трудовые отношения.

Также изменения отменяют повышение ставок заработной платы за педагогические звания и уменьшают размер надбавки за престижность труда до 20%, вводят 36-часовое рабочее время для учителей, руководителей кружков, как и для всех других педагогических работников учреждения общего среднего образования.

"Выражаем категорический протест предложенным в Заключении Комитета предложениям по изменениям в проект Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" на второе чтение и призываем народных депутатов Украины, Председателя Верховной Рады Украины, председателей и членов Комитетов по вопросам бюджета, финансов, налоговой и таможенной политики, при принятии закона во втором чтении не допустить принятия этих противозаконных изменений, которые приведут к нарушению трудовых прав педагогических работников учебных заведений", – говорится в заявлении.

