"Где здесь о зарплате?" Украинцев разозлила идея увеличить недельную нагрузку учителей: что предлагают нардепы

В Верховной Раде рассматривают возможность увеличить недельную нагрузку учителей с 18 до 22 часов для повышения зарплаты педагогам. Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Чиновник на личной странице в Telegram разместил опрос для учителей. Сейчас учебная нагрузка педагога составляет 18 часов в неделю, а зарплата (с учетом всех доплат) – 8200-16500 грн "на руки".

Если же недельная нагрузка учителя будет увеличена с 18 до 22 часов, но одновременно зарплата будет повышена до 20-32 тысяч грн "чистыми" в месяц.

Украинцев возмутило такое предложение. В комментариях под сообщением Освіта.ua они подчеркнули, что в решении не видно именно об увеличении зарплаты, зато учителя будут работать за те же средства, только больше. В то же время, некоторых из пользователей сети удивило, откуда подобную нагрузку могут получить педагоги начальных классов.

"Четко написано "увеличить нагрузку". Учитель будет получать за ставку 22 ч то, что получает сейчас за 18 часов. Где здесь увеличение зарплаты?"

"Стыд за такую "заботу" об учителе! Возможно народные депутаты попробуют школу на вкус... А зарплату поменяют свою и учительскую!"

"А себе они не хотят увеличить нагрузку?"

"Смешно. Будем 22 часа читать за эти же деньги"

"А откуда учителя начальных классов возьмут такую нагрузку?"

"Лучше сразу напишите, что поднятия зарплаты не будет!"

"Можно хоть завтра заявление на увольнение писать".

"Конечно, пусть увеличивают. Зачем учителям сон, могут и ночью посидеть и поработать за копейки"

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в Украине предложили бесплатно кормить учителей в школе.

