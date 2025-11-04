В Украине предложили бесплатно кормить учителей в школе: разгорелась громкая дискуссия

Бывший директор школы и адвокат Дмитрий Ламза предложил сделать бесплатным питание для учителей. По его словам, такое условие будет справедливым для педагогов, ведь они проводят много уроков в течение дня.

Об этом Ламза рассказал на личной странице в TikTok. Он отметил, что учителя сегодня – это те люди, которые воспитывают будущее, поэтому для них нужно создавать соответствующие условия труда.

"Учителей тоже надо кормить в школе, потому что когда учитель проводит 8 уроков с утра до вечера и у учителя нет возможности поднять голову, это будет нормально. Когда учитель может пойти в столовую поесть за счет государства, не за счет детей. Но когда мне пишут комментарии, для чего это делать, учителя и так имеют большую зарплату. Друзья, вы знаете, какую зарплату имеют учителя? Для чего вы говорите ерунду? Он может не есть, он может не пить, не хотеть. Но право такое можно учителю предоставить. Сегодня учитель – это тот человек, который воспитывает будущее", – сказал Ламза.

Слова бывшего руководителя учебного заведения разделили украинцев. Так, одни говорили о том, что бесплатное питание для учителей будет создавать дополнительную нагрузку работникам столовой. В то же время другие пользователи соцсети сетовали на то, что не только педагоги работают за минимальную зарплату, однако им не уделяется столько внимания. В частности, медики так же работают без перерыва, поэтому их тоже стоит бесплатно кормить.

"Учителям: премии, 2600 каждый месяц, столовая? А в школе есть техперсонал, медсестра, библиотекарь, секретарь? (они все на минималке)".

"Складывается такое впечатление что учителя работают за минималку и круглосуточно".

"А вы хоть раз спрашивали, какая зарплата у повара? Когда повар с утра до вечера стоит на ногах за минималку, успеть сварить детям, а потом еще учителям".

"Я считаю, что вы говорить ерунду. Чем учитель отличается от любого другого работника? У нас все профессии в почете, и люди с малыми зарплатами сами себе покупают еду. Может, еще их одевать за счет государства?"

"Учителя? Тракториста, механика, швею, сантехника, сварщика, доярку, врача, агронома, конюха, лесника, землепашца, строителя и т д. не нужно кормить? Сначала пусть всех детей начнут кормить!"

"А ничего, что у учителя недельная нагрузка 18 часов? А у уборщицы, повара – 40 часов. Так кто заморился?"

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине введут бесплатное питание для всех учеников 1-11 классов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!