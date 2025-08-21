В Украине введут бесплатное питание для всех учеников 1-11 классов: что известно

В Украине планируют расширить программу бесплатного питания для школьников. Поэтому получать горячие обеды смогут ученики всех классов.

Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская во время конференции "Серпнева". По ее словам, реформа школьного питания – это не только обновленные столовые и современные пищеблоки, но и ощущение стабильности и заботы для детей в военное время.

Зеленская отметила, что уже модернизировано более 1000 пищеблоков, более 6500 поваров прошли обучение в кулинарных хабах, а 1,5 млн учеников начальных классов ежедневно получают бесплатные обеды.

"Школьный обед сегодня – это не только о здоровье, но и о поддержке, защищенности и общей ответственности общества, учителей и родителей", – сказала первая леди.

В то же время, премьер-министр Украины Юлия Свириденко со своей стороны заявила, что правительство готовит следующий шаг – обеспечить бесплатным качественным питанием всех школьников с 1 по 11 класс на всей территории страны со следующего года. Для этого в бюджете будут искать дополнительные ресурсы.

В Запорожье с 1 сентября горячее питание будет доступно для каждого ученика 1-11 классов, сообщается на официальном сайте городского совета. Ранее оно было доступно только для учеников 1-4 классов. А с 1 сентября эта поддержка распространяется на всех школьников, которые учатся в смешанном формате. Это более 30 тысяч детей по всему городу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Николаеве с 1 сентября 2025 года бесплатным питанием обеспечат всех детей с 5 по 11 класс, которые учатся очно в учебных заведениях города.

