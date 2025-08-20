В одном из городов Украины все школьники с 1 сентября будут питаться бесплатно

В Николаеве с 1 сентября 2025 года бесплатно будут питаться в школах не только ученики начальных классов. Им обеспечат и всех детей с 5 по 11 класс, которые учатся очно в учебных заведениях города.

Об этом сообщило Управление образования Николаевского городского совета. Соответствующее решение приняло правительство.

Ранее государственная программа распространялась только на учеников 1-4 классов по всей стране. Теперь она охватывает и средние и старшие классы в Николаеве.

"Финансирование программы осуществляется из государственного и городского бюджетов: государство покрывает до 70 процентов расходов, остальные – за счет города", – говорится в сообщении.

Напомним, разовость питания устанавливается учебным заведением в зависимости от возраста школьников, типа учебного заведения и особенностей организации образовательного процесса. Однако в школах должно быть организовано как минимум одноразовое горячее питание для детей.

