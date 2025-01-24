Странные блюда, испорченные продукты, много сахара: названы регионы Украины, откуда поступило больше всего жалоб на питание в школах и детсадах

В 2024 году больше жалоб на питание в школах и детских садах поступило из города Киева и области, Закарпатья и Ровенщины. Так, Государственная служба по безопасности безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей получила 26 сообщений о некачественном питании.

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Об этом сообщил глава ведомства Сергей Ткачук в интервью украинскому медиа. Чаще всего жалобы касались качества еды. В частности, дети получали холодные, невкусные блюда, иногда сетовали на испорченные продукты и высокое содержание сахара.

"Больше всего жалоб поступило по меню и качеству еды, которую подавали детям: блюда холодные, невкусные и со странными сочетаниями. Кроме того, школьникам попадались испорченные продукты или еда с высоким содержанием сахара. Также мы получали сообщения от родителей о некачественном изготовлении и транспортировке обедов от Кейтеринговые компании. Жалобы касались и того, в какой посуде подается еда. пластик не должен быть причастен к еде, если есть сомнения в его безопасности", – рассказал чиновник.

Около 80% обращений касается школ, остальные – детсадов. За три года поступило 67 жалоб в службу:

2022 – 14;

2023 – 27;

2024 – 26.

По проверке ведомства почти половина из жалоб подтвердилась.

Чаще всего в учебных заведениях не соблюдаются санитарно-противоэпидемический режим, ведь работников не проверяют ежедневно на наличие инфекционных заболеваний и других острых проявлений нарушения состояния здоровья. Также в пищеблоках не борются с грызунами. Кроме того, меню составляется без учета технологической документации на блюда. А именно: отсутствуют описание процесса производства, перечень продуктов и сырья, данные о нормах их содержания в готовом блюде, срок годности.

С начала полномасштабной войны в Украине служба имеет право проверять школы только после конкретного запроса. Однако ведомство обратилось к правительству, чтобы восстановить возможность проверок, ведь это один из инструментов, предупреждающий и предотвращающий массовые отравления.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что меню украинского ресторатора Евгения Клопотенко имеет более 800 рецептур, однако в нем есть определенные минусы для школьников. В ученике не хотят есть необычные для них блюда, как борщ со сливами, салат с сырыми кабачками и фенхелем или яблоки со сметаной. Только в Николаеве 70% школьников отказались от питания по меню Клопотенко, ведь "там нет соли, сахара и растительного масла".

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