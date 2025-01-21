Дети отказываются есть борщ со сливами и салат с фенхелем: что не так со школьным меню Клопотенко

Меню украинского ресторатора Евгения Клопотенко имеет более 800 рецептур, однако в нем есть определенные минусы для школьников. В частности, блюда, необычные для детей, как борщ со сливами, салат с сырыми кабачками и фенхелем или яблоки со сметаной могут не понравиться ученикам.

Видео дня

На этом отмечает нутрициолог и член Ассоциации нутрициологов Украины Ирина Гизбрехт в интервью OBOZ.UA. По ее словам, процесс пищеварения ребенка адаптируется под типичный для него набор продуктов, поэтому необычный ассортимент на тарелке может быть не просто безвкусным, но еще и вызвать расстройство пищеварения.

"Все, что ребятам непонятно, то невкусно. Например салат из яиц, яблок и сметаны, или крем-борщ, или борщ со сливами или салат с сырыми кабачками и фенхелем: вероятнее всего, школьники даже этого не попробуют", – отмечает специалист.

Кроме того, из-за неизвестных для детей названий блюд возникает риск пищевых аллергий, ведь у некоторых из них есть продукты, о которых ребенок может не знать и которые могут привести к нежелательной реакции.

"Если посмотреть на детское меню в ресторанах, то там вы всегда найдете что-то привычное, вроде пюре и котлеты – и это неспроста. Так заведение не прогадает, и пока вы понравитесь кухне любой страны мира, ребенку можете заказать что-то знакомое для нее и его пищеварительных ферментов", – делится эксперт.

В то же время, по ее словам, меню составлено достаточно по-современному и соответствует нормам Всемирной организации здравоохранения. Кроме того, в блюдах есть все необходимые питательные элементы, такие как белки, жиры, углеводы и клетчатка. Также рядом с обычными позициями есть безлактозные и безглютеновые блюда.

"Я бы составляла недельное меню из блюд, которые знакомы детям и визуально, и по вкусу. Например, борщ или суп в стандартных вариациях, пасту, каши, мясо, котлеты и привычные овощные салаты. Из 800 страниц там есть что выбрать", – подчеркивает нутрициолог.

Она отмечает, что важно давать детям выбор салата и мясного, ведь углеводы школьники смогут набрать из борща, супа, каш или макарон. А мясо и клетчатка может стать решающим в выборе учеников.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что следует готовить школьникам на завтрак.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Vibe . Не ведитесь на фейки!