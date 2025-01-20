Какой должен быть правильный завтрак для школьника: можно даже кусочек шоколада

Завтрак школьника должен состоять из белков, жиров и углеводов. В то время как простая каша или сухие завтраки быстро "сжигаются", поэтому ребенок будет хотеть есть уже на втором уроке и увеличивается риск того, что у него будет вредный перекус на перерывах.

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Кроме того, организм недополучает строительный материал для роста и полезных жиров для формирования когнитивных навыков. Об этом рассказала нутрициолог Ирина Гизбрехт в интервью OBOZ.UA.

Специалист привела в пример лучшие завтраки для школьника:

Яичница на масле ГХИ + овощи + цельнозерновой хлеб (можно с маслом) + фрукт или кусочек черного шоколада. Пшенная каша (или любая другая) + курица или яйца + овощи + фрукт или кусочек черного шоколада. Сэндвичи с красной рыбой + овощи + фрукт или кусочек черного шоколада. Хлебцы с печеночным паштетом+овощи + фрукт или кусочек черного шоколада.

Эксперт также дала советы родителям, дети которых плохо завтракают.

"Если ребенок не хочет тратить время на завтрак, попробуйте сменить этот будничный процесс на ритуал, когда за стол садится вся семья, или когда ребенок придумывает блюдо дня, или будет секретный завтрак и только утром узнает, что это будет. Показывайте своим примером , что завтракаете и отводите на это время – дети склонны подражать", – поделилась Гизбрехт.

Если школьник не может съесть полноценную тарелку, то в таком случае можно предложить сэндвичи, но со сбалансированным составом. Таким образом, дети будут иметь сбалансированный завтрак, что даст им силу на первые уроки.

Если же у ребенка совершенно нет аппетита утром, то следует попытаться просыпаться раньше или проверить органы брюшной полости на УЗИ, потому что часто отсутствие аппетита указывает на застой желчи.

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