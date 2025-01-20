Что делать, когда ребенок отказывается от еды? Нутрициолог – о минусах меню Клопотенко, норме сладостей в день и идеальном ланч-боксе школьника

Часто родителям бывает трудно справиться с отказом детей от еды и привить здоровые привычки, ведь вокруг столько соблазнов в виде фастфуда, конфет и сладких газированных напитков. К тому же значительное количество учеников стали чаще отказываться от школьного питания, предпочитая перекусы в виде бутербродов или чипсов.

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Нутрициолог и член ассоциации нутрициологов Украины Ирина Гизбрехт поделилась полезными советами для родителей, которые помогут наладить питание, объяснила, почему детям важно завтракать и какими вкусностями можно угостить маленьких друзей на день рождения. Специалист также проанализировала меню Евгения Клопотенко, к которому возникает много вопросов у родителей школьников, и назвала плюсы и минусы блюд, которые предлагают в столовой. Об этом и другом – далее в интервью OBOZ.UA.

– Ирина, предлагаю начать разговор с вопроса, который волнует многих родителей: обязательно ли завтракать перед школой? Ведь, как известно, дети с утра часто отказываются от еды. Насколько вредно не завтракать?

– Детям нужно завтракать обязательно – им необходима энергия для обучения и концентрации внимания. Также завтрак является одним из важных трех приемов пищи, из которых ребенок получает микро- и макронутриенты для роста. Особенно важно сбалансированно питаться в период скачка роста в подростковом возрасте.

Кроме того, завтрак будет снижать уровень кортизола, что важно для стабильной нервной системы, и будет профилактикой застоя желчи. Очень часто при росте у детей есть деформация желчевыводящих путей, а это может ухудшить отток желчи. Чтобы не провоцировать или не обострять лишние застойные процессы, важно питаться равномерными промежутками, ведь желчь отходит только на еду.

Поэтому для успехов в обучении, физической выносливости и оптимального физиологического развития очень важно завтракать.

– Что делать, если ребенок не хочет завтракать? Лучше заставить съесть хоть что-нибудь (например, чай с бутербродом) или сложить с собой, и ребенок поест, когда захочет, на перемене?

– Если ребенок не хочет тратить время на завтрак, попробуйте изменить этот будничный процесс на ритуал, когда за стол садится вся семья, или когда ребенок придумывает блюдо дня, или у него будет секретный завтрак и только утром узнает, что это будет. Показывайте своим примером, что завтракаете и уделяете этому время – дети склонны подражать.

Если они не могут съесть полноценную тарелку завтрака, попробуйте для начала предложить сэндвичи, но со сбалансированным составом. Колбаса и хлеб – не лучший вариант. Небольшой, но сбалансированный завтрак даст силу на первые уроки.

А если у ребенка абсолютно нет аппетита утром, то следует попытаться просыпаться раньше или проверить органы брюшной полости на УЗИ, потому что часто отсутствие аппетита указывает на застой желчи.

– Каким должен быть правильный завтрак для школьника? Родители часто предлагают детям кашу, сухие завтраки с молоком, блины, бутерброды с чаем.

– Лучшие варианты завтрака для школьника:

Яичница на масле ГХИ + овощи + цельнозерновой хлеб (можно с маслом) + фрукт или кусочек черного шоколада. Пшенная каша (или любая другая) + курица или яйца + овощи + фрукт или кусочек черного шоколада. Сэндвичи с красной рыбой + овощи + фрукт или кусочек черного шоколада. Хлебцы с печеночным паштетом + овощи + фрукт или кусочек черного шоколада.

Просто каша или сухие завтраки с молоком очень быстро сжигаются, и ребенок будет хотеть кушать уже на втором уроке, тогда увеличивается риск подъедать что-то вредное на перерывах. А еще такой формат завтрака не содержит белков и жиров, поэтому организм детей недополучит строительный материал для роста и полезных жиров для формирования когнитивных навыков.

– Сколько раз полезно питаться школьникам? Если учесть расписание их питания, то обычно это завтрак, обед в школе (но не все дети имеют полноценный прием пищи), перекус, также в школе. Прием пищи дома и ужин.

– Оптимальное количество приемов пищи ребенка – 3 основных приема и 1-2 перекуса.

– Многие дети отказываются от питания в школе, поэтому их рацион состоит из завтрака и перекуса, который обычно может включать бутерброд или булки (чаще сладкие – с корицей, маком, сыром) из столовой. В таком случае лучше, чтобы ребенок съел хоть что-нибудь?

– Лучше, чтобы ребенок съел хоть что-нибудь, но если есть возможность повлиять на перекус, то предлагаю следующие варианты:

соберите ребенку сэндвич с курицей и овощами;

положите сыр (например, пармезан), орехи, шоколад, и тогда булка не будет такой вредной, ведь белок и жиры из сыра и орехов будут нивелировать скачок глюкозы от булки;

банан с орехами тоже иногда может спасти ситуацию;

если разрешает ситуация, можно брать к фруктам с орехами жирный йогурт (желательно с минимальным наполнителем).

– Стоит ли складывать школьникам на перекус фрукты? Яблоки, груши, виноград, сезонные (нектарин, персик) или, например, ягоды...

– Отдельно только фрукты я бы не советовала брать. Они не дадут насыщения, а лишь спровоцируют быстрый выброс глюкозы и такой же быстрый спад – именно после быстрого спада глюкозы наступает еще больший голод, чем был. Поэтому я бы советовала к фруктам добавлять арахисовую пасту, сыры, орехи, черный шоколад или жирный йогурт.

– Каким должен быть идеальный перекус ребенка в школе?

– Полезные перекусы можно составить из четырех обязательных компонентов:

Белок: вареное яйцо, ветчина домашняя, слайсы куриные, сыр твердый.

Углеводы: хумус, ц/з или 6/г хлебцы.

Жиры: авокадо, миндальная паста, орешки, льняные крекеры, оливки.

Клетчатка: овощные палочки, томаты черри, листья салата, ягоды, фрукты.

– В Украине внедряется реформа питания по меню Клопотенко. Она предполагает некоторые изменения. Однако многие школьники и родители недовольны, отмечая, что еда невкусная и дети просто отказываются ее есть. Как бы вы оценили меню по его пользе для школьников? Что бы вы изменили в нем?

– В меню Клопотенко более 800 страниц рецептур. Я пролистала все позиции и сделала определенные выводы.

Плюсы:

в меню есть все необходимые питательные элементы: белки, жиры, углеводы и клетчатка;

рядом с обычными позициями есть безлактозные, а также без глютена;

есть салаты с соусами, а есть просто заправленные растительным маслом, что будет более полезным;

большое разнообразие мясных блюд.

То есть меню достаточно по-современному составлено в соответствии с нормами ВОЗ.

Но есть и минусы:

Много иностранных блюд: дети имеют удивительно чувствительные пищевые привычки, которые формируются в основном из семейных предпочтений и локальных традиций. То есть школьники привыкают есть те продукты и блюда, которые доступны в их регионе. Поэтому греческое авголемоно или вьетнамский фо оценят только единицы.

дети имеют удивительно чувствительные пищевые привычки, которые формируются в основном из семейных предпочтений и локальных традиций. То есть школьники привыкают есть те продукты и блюда, которые доступны в их регионе. Поэтому греческое авголемоно или вьетнамский фо оценят только единицы. Сочетание необычных вкусов: процесс пищеварения ребенка тоже адаптируется под типичный для него набор продуктов, поэтому причудливый ассортимент на тарелке может быть не просто невкусным, а еще и вызвать расстройство пищеварения. Все, что ребятам непонятно, это невкусно. Например салат из яиц, яблок и сметаны, или крем-борщ, или борщ со сливами, или салат с сырыми кабачками и фенхелем: вероятнее всего, школьники даже этого не попробуют.

процесс пищеварения ребенка тоже адаптируется под типичный для него набор продуктов, поэтому причудливый ассортимент на тарелке может быть не просто невкусным, а еще и вызвать расстройство пищеварения. Все, что ребятам непонятно, это невкусно. Например салат из яиц, яблок и сметаны, или крем-борщ, или борщ со сливами, или салат с сырыми кабачками и фенхелем: вероятнее всего, школьники даже этого не попробуют. Из-за неизвестных для учеников названий существует риск пищевых аллергий, потому что в определенных малоизвестных блюдах есть продукты-триггеры, о которых ребенок может не знать.

Если посмотреть на детское меню в ресторанах, то вы всегда найдете что-то привычное, вроде пюре и котлеты – и это неспроста. Так заведение не прогадает, и пока вы вкушаете кухню любой страны мира, ребенку можете заказать что-то знакомое для него и его пищеварительных ферментов.

Поэтому я бы составляла недельное меню из блюд, знакомых детям и визуально, и по вкусу. Например, борщ или суп в стандартных вариациях, пасту, каши, мясо, котлеты и обычные овощные салаты. Из 800 страниц есть что выбрать.

А еще важно, чтобы у детей был выбор салата и мяса. То есть один салат из капусты, а другой из огурцов, или чтобы был выбор между рыбой и мясом. Углеводы ребенок наберет из борща или супа, из каш или макарон. И те, и те подаются. А вот мясо и клетчатка могут стать решающими в выборе школьника.

– В Санитарном регламенте детям запрещается приносить с собой в школу определенный список продуктов. Среди них и колбаса, бутерброды с которой чаще всего дети имеют в рюкзаке. Что полезного и вкусного можно положить ребенку с собой?

– Колбасу и я бы не советовала детям на постоянной основе. Лучше положить в сэндвич печеную курочку или индейку, отдельно овощи, чтобы они не дали влагу на мясо. Также положите фрукты или орехи. Выберите один из предложенных выше продуктов.

– Обед в школе предполагает суп, мясо или рыбу с кашей или макаронами, салат и компот или чай. Насколько такой набор полезен для приема пищи в один раз?

– Я бы оставила гарнир с мясом/рыбой, салат и напиток. Объясняю почему. Детки начнут приём пищи с супа, быстро насытятся картофелем и не перейдут к каше или съедят только немного. Именно каша даст больше энергии и ее надолго хватит, ведь это сложные углеводы.

Уже давно опровергнуто, что жидкое обязательно в рационе. Поэтому сложные углеводы из каши, белок и жиры из мяса/рыбы + клетчатка из салата обеспечат школьника всеми необходимыми макро- и микронутриентами.

– Из чего должен состоять ежедневный рацион школьника?

– Обязательно в каждом приеме пищи ребенка должны быть белки: яйца, мясо, рыба, морепродукты, субпродукты. Это строительный материал, который обеспечит рост ребенка, а также белок играет важную роль при выработке гормонов.

Важно класть сложные углеводы для энергии: каши, макароны из твердых сортов пшеницы, картофель (печеный, не толченый), батат, бобовые. Сюда можно отнести и хлеб из цельнозерновой муки.

Овощи и фрукты нужны для получения витаминов и микроэлементов. Советую брать сезонные овощи и фрукты в вашем регионе. Зимой это свекла, морковь, капуста, цитрусовые, яблоки, бананы. Летом – ягоды, персики, абрикосы и т.д.

Вы можете брать замороженные продукты: брокколи, цветная капуста, ягоды. Так вы обеспечите рацион школьника необходимыми микроэлементами вне сезона.

Если дети не любят какие-либо продукты, то здесь много причин. Весьма однообразный рацион в раннем возрасте – одна из основных причин таких пищевых привычек. Уже во время прикорма важно добавлять все виды овощей, каш, фруктов и т.п.

Попытайтесь разнообразить тарелку ребенка, класть всего и понемногу. Кладите все разноцветное или введите дни по цвету – это придаст интерес.

Если не сработает, попробуйте добавлять овощи в запеканки под шапочкой сыра. Но не заставляйте, договаривайтесь. Здесь нужно идти через интерес и разнообразие.

– Стоит ли волноваться, если школьник не хочет есть, например, зелень, овощи или мясо, рыбу? Также в школах бывают "молочные", "рыбные" дни, когда дают запеканку, ленивые вареники, молочную кашу или рыбные наггетсы либо котлеты. Насколько нужны эти продукты?

– Пищевые предпочтения есть у всех. И я думаю, что вам не понравится, если на стол поставят что-нибудь, что вы не любите. У детей тоже есть свои нелюбимые продукты.

Но очень важно не пропускать прием пищи. Поэтому если есть график меню и вы знаете, что завтра будет что-то безвкусное для ребенка, позаботьтесь о перекусе. Сложите сэндвичи с мясом, добавьте любимые овощи и фрукты, сыр.

– Как поддерживать иммунитет детям с началом холодного периода? Есть ли какие суперфуды, которые в этом помогают?

– Для поддержания иммунитета ребенка важно:

соблюдать правила гигиены: мыть руки после туалета/улицы/животных; купаться; носить чистую одежду и белье;

чаще бывать на улице и проветривать комнату. Дети болеют не из-за холода, а из-за вирусов и бактерий, летающих в воздухе;

соблюдать регулярную активность;

достаточно спать, потому что качество сна напрямую влияет на иммунитет;

обеспечить рацион ребенка овощами и фруктами, суперфудами.

Есть продукты, богатые витаминами и биофлавоноидами, их называют суперфудами. Они будут поддерживать иммунитет ребенка и будут профилактировать множество заболеваний. Я рекомендую квашеную капусту: в ней много пробиотиков и витамина С. Еще сюда можно отнести куркуму, имбирь, жирную рыбу, шпинат, грецкий орех, оливковое масло.

– Какие бы вы дали советы родителям школьников о рационе питания детей?

Для детского организма важно соблюдать режим питания: завтрак – обязательный прием пищи. Приучайте детей есть через каждые 3-4 часа.

Контролируйте потребление сахара. Ограничьте сладости, газированные напитки, магазинные соки, компот с сахаром и т.п.

Планируйте питание заранее. Формируйте ланчбоксы, где будут здоровые обеды для школы, содержащие белки, углеводы, жиры и клетчатку . Например, сэндвич из цельнозернового хлеба, курицы или творога, с огурцами. Орехи или семечки в небольших количествах.

. Например, сэндвич из цельнозернового хлеба, курицы или творога, с огурцами. Орехи или семечки в небольших количествах. Держите дома фрукты, йогурты без сахара, орехи, чтобы ребенок имел полезные перекусы.

Чем раньше вы разнообразите рацион ребенка, тем лучше. Так у ребенка сформируются здоровые пищевые привычки.

Прислушивайтесь к детям и адаптируйте меню.

Во время болезней и высоких нагрузок в школе добавляйте в рацион продукты, богатые на омега 3 и 9 (рыба, оливки, орехи) для мозговой деятельности.

Готовьте вместе блюда, чтобы ребенок интересовался едой и понимал ее ценность.

– Сахар добавляют повсюду: в салаты из капусты/свеклы, подслащивают чай, компоты, булочки и т.д. Понятно, что вне школы дети это едят. Где предел? Сколько сахара можно есть без ущерба для здоровья?

– Насчет сахара у меня одна рекомендация: чем меньше, тем лучше. Всемирная организация здоровья рекомендует ограничить употребление добавленного сахара до 25 г (6 чайных ложек).

Примеры сладких продуктов и содержание сахара в каждом из них:

Один кусочек шоколада (15-20 г): темный шоколад с низким содержанием сахара может содержать около 5-10 г добавленного сахара.

Небольшой мафин или капкейк (50-60 г): содержит примерно 12-15 г сахара.

Йогурт с фруктовым наполнителем (100-120 г): фруктовые йогурты часто содержат 10-12 г добавленного сахара.

Домашнее печенье (1 штука, 30-40 г): в зависимости от рецепта, одно печенье может содержать 5-8 г сахара.

Мармелад или жевательные конфеты (15-20 г): это количество мармелада содержит около 10-15 г сахара.

Блинчики или оладьи с ложкой варенья (10 г варенья): варенье добавляет около 5-7 г сахара.

Пример сочетания на один день:

Чай с 1 чайной ложкой сахара (5 г).

1 печенье или небольшая булочка без наполнителя (8 г сахара).

Йогурт с фруктовым наполнителем (10 г сахара).

– Вы как эксперт можете прокомментировать запивание пищи водой? Это вредит или нет? Ведь в СССР было мнение, что это вредно, потому что разводится желудочный сок, который переваривает пищу. Подтвердите или опровергните этот миф. Сколько нужно пить детям в день жидкости? Учитывать ли сюда компоты, чай и т.п.? Полезно ли (следует) заставлять ребенка выпивать суточную норму воды?

– Еду можно запивать водой. То, что желудочный сок разводится, – это миф, потому что для того, чтобы развести такую сильную кислоту, необходимо очень много воды.

В нашем желудке есть две кривизны: по одной идет жидкость, а по другой – пища, поэтому вода не повлияет на процесс, а иногда даже поможет.

Ребенок в школьном возрасте должен потреблять примерно 2 литра:

девочки – до 2,1 л

мальчики – до 2,4 л

Сюда входит вся жидкость в течение дня: чистая вода, супы, компоты, чай.

Как помочь ребенку набирать нужную норму воды:

сделайте прием воды обычным и регулярным процессом, предлагайте ребенку попить;

используйте бутылки, которые ребенок возьмет в школу или на кружки;

сделайте питье интересным: добавляйте фрукты или ягоды в бутылочку;

следите за частотой мочеиспускания, если редко ходит – сразу предлагайте попить.

– Какие вкусности вы бы посоветовали раздавать детям в классе/саду? Сейчас модно сок, "Барни", вафли в шоколаде. И обычно это дети едят как перекус. Что было бы полезнее и вкуснее в таком случае?

– Если мы говорим о вкусностях, то я бы выбрала фрукты, ягоды, пастилу, черный шоколад или молочный с минимальным количеством сахара. Можно еще мафин или вафли из цельнозерновой муки. К сладким вкусам добавляйте орехи и сыр, чтобы нивелировать скачок глюкозы и инсулина.

– Что, по-вашему, влияет на пищевые привычки ребенка и можно ли их изменить?

– На пищевые привычки влияют следующие факторы:

Физиологические потребности

Темпы роста ребенка, возраст, активность, хронические заболевания, аллергии и особенности пищеварения. Например, у ребенка тяжело переваривается мясо, поэтому он предпочтет рыбу или яйца. А от активности будет зависеть, сколько углеводов (каш, хлеба) будет хотеть школьник.

Традиции

Локальные или семейные. Если у вас в семье принято употреблять определенный набор продуктов, то на основе этого и будут формироваться привычки. Следует помнить, что дети подражают пищевому поведению родителей.

Окружение

Друзья, учителя, социальные сети могут сформировать положительное или отрицательное отношение к определенным продуктам. Реклама и инфлюэнсеры могут стимулировать детей выбирать трендовые продукты или наоборот – отказываться.

Психологический фактор

Стресс или приятные эмоции могут влиять на аппетит и выбор продуктов. А еще на пищевые привычки оказывает большое влияние система наказания или вознаграждения пищей – так восприятие определенных продуктов искажается.

На пищевые привычки ребят можно и нужно влиять, но это длительный и постепенный процесс. Необходимо своим примером транслировать то, что вы хотите донести ребенку. Постоянно обсуждать пользу или вред тех или иных продуктов. Предлагайте выбор и ищите альтернативы, чтобы ребенок мог выбирать, при этом он будет думать, что сам дошел до этого, а не что его заставили. Привлекайте детей к приготовлению, создайте новые ритуалы и традиции – это увеличит вероятность того, что дети попробуют новые продукты или блюда.

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