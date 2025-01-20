Что делать, когда ребенок отказывается от еды? Нутрициолог – о минусах меню Клопотенко, норме сладостей в день и идеальном ланч-боксе школьника

Ольга Выпирайленко
Моя столовая
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Что делать, когда ребенок отказывается от еды? Нутрициолог – о минусах меню Клопотенко, норме сладостей в день и идеальном ланч-боксе школьника

Часто родителям бывает трудно справиться с отказом детей от еды и привить здоровые привычки, ведь вокруг столько соблазнов в виде фастфуда, конфет и сладких газированных напитков. К тому же значительное количество учеников стали чаще отказываться от школьного питания, предпочитая перекусы в виде бутербродов или чипсов.

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Нутрициолог и член ассоциации нутрициологов Украины Ирина Гизбрехт поделилась полезными советами для родителей, которые помогут наладить питание, объяснила, почему детям важно завтракать и какими вкусностями можно угостить маленьких друзей на день рождения. Специалист также проанализировала меню Евгения Клопотенко, к которому возникает много вопросов у родителей школьников, и назвала плюсы и минусы блюд, которые предлагают в столовой. Об этом и другом – далее в интервью OBOZ.UA.

Что делать, когда ребенок отказывается от еды? Нутрициолог – о минусах меню Клопотенко, норме сладостей в день и идеальном ланч-боксе школьника

– Ирина, предлагаю начать разговор с вопроса, который волнует многих родителей: обязательно ли завтракать перед школой? Ведь, как известно, дети с утра часто отказываются от еды. Насколько вредно не завтракать?

– Детям нужно завтракать обязательно – им необходима энергия для обучения и концентрации внимания. Также завтрак является одним из важных трех приемов пищи, из которых ребенок получает микро- и макронутриенты для роста. Особенно важно сбалансированно питаться в период скачка роста в подростковом возрасте.

Кроме того, завтрак будет снижать уровень кортизола, что важно для стабильной нервной системы, и будет профилактикой застоя желчи. Очень часто при росте у детей есть деформация желчевыводящих путей, а это может ухудшить отток желчи. Чтобы не провоцировать или не обострять лишние застойные процессы, важно питаться равномерными промежутками, ведь желчь отходит только на еду.

Поэтому для успехов в обучении, физической выносливости и оптимального физиологического развития очень важно завтракать.

– Что делать, если ребенок не хочет завтракать? Лучше заставить съесть хоть что-нибудь (например, чай с бутербродом) или сложить с собой, и ребенок поест, когда захочет, на перемене?

– Если ребенок не хочет тратить время на завтрак, попробуйте изменить этот будничный процесс на ритуал, когда за стол садится вся семья, или когда ребенок придумывает блюдо дня, или у него будет секретный завтрак и только утром узнает, что это будет. Показывайте своим примером, что завтракаете и уделяете этому время – дети склонны подражать.

Если они не могут съесть полноценную тарелку завтрака, попробуйте для начала предложить сэндвичи, но со сбалансированным составом. Колбаса и хлеб – не лучший вариант. Небольшой, но сбалансированный завтрак даст силу на первые уроки.

А если у ребенка абсолютно нет аппетита утром, то следует попытаться просыпаться раньше или проверить органы брюшной полости на УЗИ, потому что часто отсутствие аппетита указывает на застой желчи.

Что делать, когда ребенок отказывается от еды? Нутрициолог – о минусах меню Клопотенко, норме сладостей в день и идеальном ланч-боксе школьника

– Каким должен быть правильный завтрак для школьника? Родители часто предлагают детям кашу, сухие завтраки с молоком, блины, бутерброды с чаем.

– Лучшие варианты завтрака для школьника:

  1. Яичница на масле ГХИ + овощи + цельнозерновой хлеб (можно с маслом) + фрукт или кусочек черного шоколада.
  2. Пшенная каша (или любая другая) + курица или яйца + овощи + фрукт или кусочек черного шоколада.
  3. Сэндвичи с красной рыбой + овощи + фрукт или кусочек черного шоколада.
  4. Хлебцы с печеночным паштетом + овощи + фрукт или кусочек черного шоколада.

Просто каша или сухие завтраки с молоком очень быстро сжигаются, и ребенок будет хотеть кушать уже на втором уроке, тогда увеличивается риск подъедать что-то вредное на перерывах. А еще такой формат завтрака не содержит белков и жиров, поэтому организм детей недополучит строительный материал для роста и полезных жиров для формирования когнитивных навыков.

Сколько раз полезно питаться школьникам? Если учесть расписание их питания, то обычно это завтрак, обед в школе (но не все дети имеют полноценный прием пищи), перекус, также в школе. Прием пищи дома и ужин.

– Оптимальное количество приемов пищи ребенка – 3 основных приема и 1-2 перекуса.

– Многие дети отказываются от питания в школе, поэтому их рацион состоит из завтрака и перекуса, который обычно может включать бутерброд или булки (чаще сладкие – с корицей, маком, сыром) из столовой. В таком случае лучше, чтобы ребенок съел хоть что-нибудь?

– Лучше, чтобы ребенок съел хоть что-нибудь, но если есть возможность повлиять на перекус, то предлагаю следующие варианты:

  • соберите ребенку сэндвич с курицей и овощами;
  • положите сыр (например, пармезан), орехи, шоколад, и тогда булка не будет такой вредной, ведь белок и жиры из сыра и орехов будут нивелировать скачок глюкозы от булки;
  • банан с орехами тоже иногда может спасти ситуацию;
  • если разрешает ситуация, можно брать к фруктам с орехами жирный йогурт (желательно с минимальным наполнителем).
Что делать, когда ребенок отказывается от еды? Нутрициолог – о минусах меню Клопотенко, норме сладостей в день и идеальном ланч-боксе школьника

Стоит ли складывать школьникам на перекус фрукты? Яблоки, груши, виноград, сезонные (нектарин, персик) или, например, ягоды...

– Отдельно только фрукты я бы не советовала брать. Они не дадут насыщения, а лишь спровоцируют быстрый выброс глюкозы и такой же быстрый спад – именно после быстрого спада глюкозы наступает еще больший голод, чем был. Поэтому я бы советовала к фруктам добавлять арахисовую пасту, сыры, орехи, черный шоколад или жирный йогурт.

– Каким должен быть идеальный перекус ребенка в школе?

– Полезные перекусы можно составить из четырех обязательных компонентов:

Белок: вареное яйцо, ветчина домашняя, слайсы куриные, сыр твердый.

Углеводы: хумус, ц/з или 6/г хлебцы.

Жиры: авокадо, миндальная паста, орешки, льняные крекеры, оливки.

Клетчатка: овощные палочки, томаты черри, листья салата, ягоды, фрукты.

– В Украине внедряется реформа питания по меню Клопотенко. Она предполагает некоторые изменения. Однако многие школьники и родители недовольны, отмечая, что еда невкусная и дети просто отказываются ее есть. Как бы вы оценили меню по его пользе для школьников? Что бы вы изменили в нем?

– В меню Клопотенко более 800 страниц рецептур. Я пролистала все позиции и сделала определенные выводы.

Плюсы:

  • в меню есть все необходимые питательные элементы: белки, жиры, углеводы и клетчатка;
  • рядом с обычными позициями есть безлактозные, а также без глютена;
  • есть салаты с соусами, а есть просто заправленные растительным маслом, что будет более полезным;
  • большое разнообразие мясных блюд.

То есть меню достаточно по-современному составлено в соответствии с нормами ВОЗ.

Что делать, когда ребенок отказывается от еды? Нутрициолог – о минусах меню Клопотенко, норме сладостей в день и идеальном ланч-боксе школьника

Но есть и минусы:

  • Много иностранных блюд: дети имеют удивительно чувствительные пищевые привычки, которые формируются в основном из семейных предпочтений и локальных традиций. То есть школьники привыкают есть те продукты и блюда, которые доступны в их регионе. Поэтому греческое авголемоно или вьетнамский фо оценят только единицы.
  • Сочетание необычных вкусов: процесс пищеварения ребенка тоже адаптируется под типичный для него набор продуктов, поэтому причудливый ассортимент на тарелке может быть не просто невкусным, а еще и вызвать расстройство пищеварения. Все, что ребятам непонятно, это невкусно. Например салат из яиц, яблок и сметаны, или крем-борщ, или борщ со сливами, или салат с сырыми кабачками и фенхелем: вероятнее всего, школьники даже этого не попробуют.
  • Из-за неизвестных для учеников названий существует риск пищевых аллергий, потому что в определенных малоизвестных блюдах есть продукты-триггеры, о которых ребенок может не знать.

Если посмотреть на детское меню в ресторанах, то вы всегда найдете что-то привычное, вроде пюре и котлеты – и это неспроста. Так заведение не прогадает, и пока вы вкушаете кухню любой страны мира, ребенку можете заказать что-то знакомое для него и его пищеварительных ферментов.

Поэтому я бы составляла недельное меню из блюд, знакомых детям и визуально, и по вкусу. Например, борщ или суп в стандартных вариациях, пасту, каши, мясо, котлеты и обычные овощные салаты. Из 800 страниц есть что выбрать.

А еще важно, чтобы у детей был выбор салата и мяса. То есть один салат из капусты, а другой из огурцов, или чтобы был выбор между рыбой и мясом. Углеводы ребенок наберет из борща или супа, из каш или макарон. И те, и те подаются. А вот мясо и клетчатка могут стать решающими в выборе школьника.

– В Санитарном регламенте детям запрещается приносить с собой в школу определенный список продуктов. Среди них и колбаса, бутерброды с которой чаще всего дети имеют в рюкзаке. Что полезного и вкусного можно положить ребенку с собой?

– Колбасу и я бы не советовала детям на постоянной основе. Лучше положить в сэндвич печеную курочку или индейку, отдельно овощи, чтобы они не дали влагу на мясо. Также положите фрукты или орехи. Выберите один из предложенных выше продуктов.

Что делать, когда ребенок отказывается от еды? Нутрициолог – о минусах меню Клопотенко, норме сладостей в день и идеальном ланч-боксе школьника

– Обед в школе предполагает суп, мясо или рыбу с кашей или макаронами, салат и компот или чай. Насколько такой набор полезен для приема пищи в один раз?

– Я бы оставила гарнир с мясом/рыбой, салат и напиток. Объясняю почему. Детки начнут приём пищи с супа, быстро насытятся картофелем и не перейдут к каше или съедят только немного. Именно каша даст больше энергии и ее надолго хватит, ведь это сложные углеводы.

Уже давно опровергнуто, что жидкое обязательно в рационе. Поэтому сложные углеводы из каши, белок и жиры из мяса/рыбы + клетчатка из салата обеспечат школьника всеми необходимыми макро- и микронутриентами.

– Из чего должен состоять ежедневный рацион школьника?

– Обязательно в каждом приеме пищи ребенка должны быть белки: яйца, мясо, рыба, морепродукты, субпродукты. Это строительный материал, который обеспечит рост ребенка, а также белок играет важную роль при выработке гормонов.

Важно класть сложные углеводы для энергии: каши, макароны из твердых сортов пшеницы, картофель (печеный, не толченый), батат, бобовые. Сюда можно отнести и хлеб из цельнозерновой муки.

Овощи и фрукты нужны для получения витаминов и микроэлементов. Советую брать сезонные овощи и фрукты в вашем регионе. Зимой это свекла, морковь, капуста, цитрусовые, яблоки, бананы. Летом – ягоды, персики, абрикосы и т.д.

Что делать, когда ребенок отказывается от еды? Нутрициолог – о минусах меню Клопотенко, норме сладостей в день и идеальном ланч-боксе школьника

Вы можете брать замороженные продукты: брокколи, цветная капуста, ягоды. Так вы обеспечите рацион школьника необходимыми микроэлементами вне сезона.

Если дети не любят какие-либо продукты, то здесь много причин. Весьма однообразный рацион в раннем возрасте – одна из основных причин таких пищевых привычек. Уже во время прикорма важно добавлять все виды овощей, каш, фруктов и т.п.

Попытайтесь разнообразить тарелку ребенка, класть всего и понемногу. Кладите все разноцветное или введите дни по цвету – это придаст интерес.

Если не сработает, попробуйте добавлять овощи в запеканки под шапочкой сыра. Но не заставляйте, договаривайтесь. Здесь нужно идти через интерес и разнообразие.

– Стоит ли волноваться, если школьник не хочет есть, например, зелень, овощи или мясо, рыбу? Также в школах бывают "молочные", "рыбные" дни, когда дают запеканку, ленивые вареники, молочную кашу или рыбные наггетсы либо котлеты. Насколько нужны эти продукты?

– Пищевые предпочтения есть у всех. И я думаю, что вам не понравится, если на стол поставят что-нибудь, что вы не любите. У детей тоже есть свои нелюбимые продукты.

Но очень важно не пропускать прием пищи. Поэтому если есть график меню и вы знаете, что завтра будет что-то безвкусное для ребенка, позаботьтесь о перекусе. Сложите сэндвичи с мясом, добавьте любимые овощи и фрукты, сыр.

Что делать, когда ребенок отказывается от еды? Нутрициолог – о минусах меню Клопотенко, норме сладостей в день и идеальном ланч-боксе школьника

– Как поддерживать иммунитет детям с началом холодного периода? Есть ли какие суперфуды, которые в этом помогают?

– Для поддержания иммунитета ребенка важно:

  • соблюдать правила гигиены: мыть руки после туалета/улицы/животных; купаться; носить чистую одежду и белье;
  • чаще бывать на улице и проветривать комнату. Дети болеют не из-за холода, а из-за вирусов и бактерий, летающих в воздухе;
  • соблюдать регулярную активность;
  • достаточно спать, потому что качество сна напрямую влияет на иммунитет;
  • обеспечить рацион ребенка овощами и фруктами, суперфудами.

Есть продукты, богатые витаминами и биофлавоноидами, их называют суперфудами. Они будут поддерживать иммунитет ребенка и будут профилактировать множество заболеваний. Я рекомендую квашеную капусту: в ней много пробиотиков и витамина С. Еще сюда можно отнести куркуму, имбирь, жирную рыбу, шпинат, грецкий орех, оливковое масло.

Что делать, когда ребенок отказывается от еды? Нутрициолог – о минусах меню Клопотенко, норме сладостей в день и идеальном ланч-боксе школьника

– Какие бы вы дали советы родителям школьников о рационе питания детей?

  • Для детского организма важно соблюдать режим питания: завтрак – обязательный прием пищи. Приучайте детей есть через каждые 3-4 часа.
  • Контролируйте потребление сахара. Ограничьте сладости, газированные напитки, магазинные соки, компот с сахаром и т.п.
  • Планируйте питание заранее. Формируйте ланчбоксы, где будут здоровые обеды для школы, содержащие белки, углеводы, жиры и клетчатку. Например, сэндвич из цельнозернового хлеба, курицы или творога, с огурцами. Орехи или семечки в небольших количествах.
  • Держите дома фрукты, йогурты без сахара, орехи, чтобы ребенок имел полезные перекусы.
  • Чем раньше вы разнообразите рацион ребенка, тем лучше. Так у ребенка сформируются здоровые пищевые привычки.
  • Прислушивайтесь к детям и адаптируйте меню.
  • Во время болезней и высоких нагрузок в школе добавляйте в рацион продукты, богатые на омега 3 и 9 (рыба, оливки, орехи) для мозговой деятельности.
  • Готовьте вместе блюда, чтобы ребенок интересовался едой и понимал ее ценность.

– Сахар добавляют повсюду: в салаты из капусты/свеклы, подслащивают чай, компоты, булочки и т.д. Понятно, что вне школы дети это едят. Где предел? Сколько сахара можно есть без ущерба для здоровья?

– Насчет сахара у меня одна рекомендация: чем меньше, тем лучше. Всемирная организация здоровья рекомендует ограничить употребление добавленного сахара до 25 г (6 чайных ложек).

Примеры сладких продуктов и содержание сахара в каждом из них:

  • Один кусочек шоколада (15-20 г): темный шоколад с низким содержанием сахара может содержать около 5-10 г добавленного сахара.
  • Небольшой мафин или капкейк (50-60 г): содержит примерно 12-15 г сахара.
  • Йогурт с фруктовым наполнителем (100-120 г): фруктовые йогурты часто содержат 10-12 г добавленного сахара.
  • Домашнее печенье (1 штука, 30-40 г): в зависимости от рецепта, одно печенье может содержать 5-8 г сахара.
  • Мармелад или жевательные конфеты (15-20 г): это количество мармелада содержит около 10-15 г сахара.
  • Блинчики или оладьи с ложкой варенья (10 г варенья): варенье добавляет около 5-7 г сахара.

Пример сочетания на один день:

  • Чай с 1 чайной ложкой сахара (5 г).
  • 1 печенье или небольшая булочка без наполнителя (8 г сахара).
  • Йогурт с фруктовым наполнителем (10 г сахара).
Что делать, когда ребенок отказывается от еды? Нутрициолог – о минусах меню Клопотенко, норме сладостей в день и идеальном ланч-боксе школьника

– Вы как эксперт можете прокомментировать запивание пищи водой? Это вредит или нет? Ведь в СССР было мнение, что это вредно, потому что разводится желудочный сок, который переваривает пищу. Подтвердите или опровергните этот миф. Сколько нужно пить детям в день жидкости? Учитывать ли сюда компоты, чай и т.п.? Полезно ли (следует) заставлять ребенка выпивать суточную норму воды?

– Еду можно запивать водой. То, что желудочный сок разводится, – это миф, потому что для того, чтобы развести такую сильную кислоту, необходимо очень много воды.

В нашем желудке есть две кривизны: по одной идет жидкость, а по другой – пища, поэтому вода не повлияет на процесс, а иногда даже поможет.

Ребенок в школьном возрасте должен потреблять примерно 2 литра:

  • девочки – до 2,1 л
  • мальчики – до 2,4 л

Сюда входит вся жидкость в течение дня: чистая вода, супы, компоты, чай.

Как помочь ребенку набирать нужную норму воды:

  • сделайте прием воды обычным и регулярным процессом, предлагайте ребенку попить;
  • используйте бутылки, которые ребенок возьмет в школу или на кружки;
  • сделайте питье интересным: добавляйте фрукты или ягоды в бутылочку;
  • следите за частотой мочеиспускания, если редко ходит – сразу предлагайте попить.

– Какие вкусности вы бы посоветовали раздавать детям в классе/саду? Сейчас модно сок, "Барни", вафли в шоколаде. И обычно это дети едят как перекус. Что было бы полезнее и вкуснее в таком случае?

– Если мы говорим о вкусностях, то я бы выбрала фрукты, ягоды, пастилу, черный шоколад или молочный с минимальным количеством сахара. Можно еще мафин или вафли из цельнозерновой муки. К сладким вкусам добавляйте орехи и сыр, чтобы нивелировать скачок глюкозы и инсулина.

Что делать, когда ребенок отказывается от еды? Нутрициолог – о минусах меню Клопотенко, норме сладостей в день и идеальном ланч-боксе школьника

– Что, по-вашему, влияет на пищевые привычки ребенка и можно ли их изменить?

– На пищевые привычки влияют следующие факторы:

  • Физиологические потребности

Темпы роста ребенка, возраст, активность, хронические заболевания, аллергии и особенности пищеварения. Например, у ребенка тяжело переваривается мясо, поэтому он предпочтет рыбу или яйца. А от активности будет зависеть, сколько углеводов (каш, хлеба) будет хотеть школьник.

  • Традиции

Локальные или семейные. Если у вас в семье принято употреблять определенный набор продуктов, то на основе этого и будут формироваться привычки. Следует помнить, что дети подражают пищевому поведению родителей.

  • Окружение

Друзья, учителя, социальные сети могут сформировать положительное или отрицательное отношение к определенным продуктам. Реклама и инфлюэнсеры могут стимулировать детей выбирать трендовые продукты или наоборот – отказываться.

  • Психологический фактор

Стресс или приятные эмоции могут влиять на аппетит и выбор продуктов. А еще на пищевые привычки оказывает большое влияние система наказания или вознаграждения пищей – так восприятие определенных продуктов искажается.

На пищевые привычки ребят можно и нужно влиять, но это длительный и постепенный процесс. Необходимо своим примером транслировать то, что вы хотите донести ребенку. Постоянно обсуждать пользу или вред тех или иных продуктов. Предлагайте выбор и ищите альтернативы, чтобы ребенок мог выбирать, при этом он будет думать, что сам дошел до этого, а не что его заставили. Привлекайте детей к приготовлению, создайте новые ритуалы и традиции – это увеличит вероятность того, что дети попробуют новые продукты или блюда.

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