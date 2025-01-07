От Украины до США: как выглядит меню школьников в разных странах мира и где вкуснее

Каждый украинец очень хорошо помнит свое школьное меню, в котором точно были вкусные супы, каши, борщ, а также мясные и рыбные блюда. Но, но все знают, что ели и едят школьники в разных странах мира.

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"Освіторія" поделилась полезной и интересной информацией о том, что едят школьники в разных странах мира.

Франция

В столовой пищу дети выбирают самостоятельно. В начальной школе взрослые помогают учащимся собрать набор на поднос, старшие ученики заказывают самостоятельно все, что по душе.

Что входит в меню:

Овощи в любом виде, так детей с детства приучают формировать основу рациона из овощей. А также молочные продукты, чаще всего это сыр, йогурты. Еще всегда есть десерт, это могут быть фрукты, пирожное. Стоит отметить, что в рационе нет никаких супов, даже лукового и борща.

Из напитков – только вода!

Великобритания

Каждая порция обязательно должна содержать бобовые или овощи, а также рыбные палочки.

Из десертов – печенье, йогурт или замороженный йогурт + фрукт.

США

Школьники едят разогретые полуфабрикаты. Пицца без ничего, или разогретый бургер, или мак-н-чиз.

Но, стоит отметить, что есть немало образовательных заведений в Америке, где обед может выглядеть действительно здорово, например это может быть сэндвич с индейкой, салат из моркови и свежих черники с йогуртом на десерт.

Германия

Теплый (или холодный) картофельный салат с огурцами и разными заправками. А также например картофель фри + шницель.

Среди напитков самые популярные сахаросодержащие: Кола микс и разные соки с добавлением сахара.

Испания

Основной перекус детей в школах на основе хлеба. Это сверхпопулярное в Испании блюдо "бокадио", большой багет разрезают пополам и фаршируют чем угодно, это может быть хамон, колбаски чоризо, сыр, картофельная запеканка.

Обеды в школах Испании вариативны: суп из чечевицы или бульон, паэлья с морепродуктами, рыба + картофель фри, который жарится без масла, и огромные порции салата. На десерт – желе, пудинги, фрукты.

Япония

Японские школьники едят просто: в основе рациона – рис, салат из морских водорослей, жареная рыба, суп на основе бульона, небольшой десерт на основе желе. У японских детей вообще нет "культа сладостей", вместо этого они каждый день пьют в школе молоко.

Есть блюда, которые готовят и подают каждый день: суп с рыбой и овощные салаты. Интересная особенность школьного питания в Японии – отсутствие столовых или кафетериев. Так что ученики едят свои обеды прямо в классе.

Эстония

Если ребенок завтракает в школе — может выбрать по выбору кашу, блюда из яиц, блины с начинками или даже горячие бутерброды, тако или пиццу. Обеды по принципу шведского стола. Выбор у детей велик: три вида горячих блюд и три вида холодных блюд. Обязательно есть одно вегетарианское блюдо в день. Если ребенок остается на внеклассные мероприятия – родители докупают так называемые Afterschool Activity Pack за 3,50 евро с трехслойными бутербродами, куриным рулетом, веганской шаурмой и фруктовыми полосами, йогуртом или соком + крупное яблоко.

Украина

Вот так выглядит типичное обеденное меню в общеобразовательной школе №24 в Тернополе:

Капуста тушеная

Уха гречневая

Шницель куриный

Макароны отварные с маслом

Фруктовый напиток и хлеб

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