Сколько можно есть яиц ребенку: отвечает эксперт

Яйца – очень ценный продукт, который обязательно должен присутствовать в рационе каждого человека. Они являются основным источником белков, то есть так называемым "строительным материалом" организма. Также в них содержится множество других компонентов, обеспечивающих развитие мозга.

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Поэтому яйца необходимо употреблять не только взрослым, но и детям. Какое количество яиц можно давать детям и с какого возраста, в Instagram рассказала детский нутрициолог с ником valeriia kids nutrition.

С какого возраста можно вводить яйца?

Независимо от того, что яйца считаются одним из сильнейших пищевых аллергенов, специалисты рекомендуют вводить их в рацион ребенка еще до одного года, а лучше – с 6 месяцев. Если после первых нескольких попыток у ребенка не возникла аллергическая реакция, следует продолжать введение этого продукта для выработки толерантности.

Если же аллергическая реакция наступила – следует проконсультироваться с врачом и получить от него рекомендации по дальнейшему питанию ребенка.

Сколько яиц можно есть ребенку?

Согласно современному видению, не стоит ограничивать количество яиц в рационе ребенка. Но только при условии, что они входят в состав сбалансированного питания, где присутствуют разнообразные источники белка.

Однако определенные ограничения могут действовать в соответствии с состоянием здоровья ребенка и его заболеваниями. Поэтому в любом случае этот вопрос лучше обсудить с лечащим врачом, чтобы не провоцировать возникновение проблем со здоровьем или ухудшение состояния организма.

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