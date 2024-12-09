Можно ли давать ребенку блюда с содой, разрыхлителем или желатином: объясняет эксперт

Многие родители задаются вопросом, безопасно ли использовать пищевую соду, разрыхлитель или желатин в приготовлении блюд для детей. Эти ингредиенты часто встречаются в рецептах выпечки и десертов, и важно знать, с какого возраста они безопасные и полезные для малышей.

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Информацией об этом поделилась нутрициолог Татьяна Шутенко (tanya shutenko) на своей странице в Instagram. При использовании таких продуктов следует знать несколько важных нюансов.

Сода и разрыхлитель

Пищевую соду и разрыхлитель можно безопасно использовать для приготовления пищи, начиная с момента, когда ребенок готов к употреблению твердых продуктов, то есть примерно с 6 месяцев.

Почему это неопасно. В выпечке или блюдах количество соды и разрыхлителя минимально и не наносит вред здоровью ребенка.

Важный момент. Пищевую соду не следует использовать как средство для лечения, например для облегчения изжоги или других проблем с желудком.

Желатин

Желатин – это ингредиент, который не только безопасен для детей, но и может обладать полезными свойствами.

Польза желатина

Желатин содержит коллаген, поддерживающий пищеварение и иммунитет. Способствует здоровью кожи и суставов. Это делает желатин отличным дополнением к детскому рациону, особенно в виде домашних мармеладок или других легких десертов.

Блюда с содой, разрыхлителем или желатином могут быть частью детского питания, если соблюдать умеренность в использовании этих ингредиентов. А если ищете полезный рецепт – попробуйте приготовить домашние мармеладки без сахара, которые станут вкусным и полезным десертом для малышей.

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